वसीम जाफर का दावा, कहा- BCCI चयनकर्ता सरफराज खान को टीम में लेना ही नहीं चाहते
वसीम जाफर का मानना है कि सरफराज खान को चयनकर्ता भारतीय टीम में चुनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरफराज के रन बनाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है।
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने सरफराज खान के लगातार भारतीय टेस्ट टीम से बाहर होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरफराज को टीम से बाहर रखने के पीछे की वजहें मैदान पर उनके प्रदर्शन से अलग हो सकती हैं। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में पर्याप्त प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर उनको टीम में मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि बल्लेबाज ने अपने छोटे से करियर में 18 फर्स्ट क्लास शतक लगाए हैं। सरफराज खान को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी जगह नहीं मिली।
सरफराज खान को टीम में लेना ही नहीं चाहते
सरफराज खान 2024 से भारत के लिए नहीं खेले हैं। उन्होंने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था। जहां उन्होंने शतक लगाया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बेंच पर रहे, फिर इंडिया ए के लिए खेले और फिर ड्रॉप हो गए। सरफराज को अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वह दोनों में से किसी भी मैच में नहीं खेले, जिसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए फिर से टीम से बाहर कर दिया गया।
वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वह उसे चुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रदर्शन तो हमारे सामने ही है। उसने छोटे से करियर में 18 फर्स्ट क्लास शतक लगाए हैं। मेरा मानना है कि वो उसे लेना नहीं चाहते हैं। मुझे वजह नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन और क्रिकेट की वजहों से अलग चीज हैं।''
सरफराज ने 11 टेस्ट मैच में 371 रन बनाए हैं। उनका औसत 37.10 है। जाफर के मुताबिक सरफराज को लगातार नजरअंदाज करने का यही मतलब है कि अब घरेलू क्रिकेट में उनके रन बनाने से भी चयनकर्ताओं का मन नहीं बदलेगा। जाफर ने कहा, "मुझे लगता है कि वे सरफराज खान को टीम में लेना ही नहीं चाहते, चाहे वह कितने भी रन बना लें और चाहे जितना भी औसत हो। इसके पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती।"
भारतीय टीम में वापसी की कवायद में लगे सरफराज खान ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के मुकाबले में 154 रन की पारी खेली थी। सरफराज ने 228 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 154 रन बनाए।
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