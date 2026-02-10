पाकिस्तान के 'यू-टर्न' पर वसीम जाफर ने खींची टांग, कभी किसी ने नहीं की होगी ऐसी बेइज्जती
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के लिए मशहूर वसीम जाफर ने इस बार पाकिस्तान की टांग खींची है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत मैच बॉयकॉट करने के फैसले से पलटने वाले पाकिस्तान की इस बार घनघोर बेइज्जती हुई है।
सोशल मीडिया पर मस्ती-मजाक के लिए मशहूर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट ने इस बार पाकिस्तान की टांग खींची है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत मैच बॉयकॉट करने का फैसला किया था, मगर कुछ ही दिनों में वह एक बार फिर अपने फैसले से पलट गया है और 15 फरवरी को होने वाले इस मुकाबले के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान के इस यू टर्न के बार वसीम जाफर ने उनका जमकर मजाक उड़ाया है। शायद ही किसी पूर्व खिलाड़ी ने इससे पहले उनकी इतनी घनघोर बेइज्जती की हो।
जाफर ने अपने X अटाउंट पर हेरा-फेरी फिल्म का एक मीम शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा ‘अगर तुम जानते हो तो तुम जानते हो’। जाफर ने यहां किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए था।
पाकिस्तान पिछले काफी सालों से भारत को ऐसी गीदड़ भभदी देता आ रहा है, मगर अंत में वह अपने बयान से खुद पलट जाता है। 2023 में जब भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा था तो उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था, इसके बाद वह खुद माना और सारे मैच भारत में ही खेली। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। 2025 एशिया कप के दौरान भी मैच रेफरी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था और यूएई के खिलाफ मैच खेलने मैदान पर देरी से उतरे थे, और अब यह टी20 वर्ल्ड कप में उनका ड्रामा।
हर बार उनका रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान पहले नौटंकी करता है उसके बाद मान जाता है।
