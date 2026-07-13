वैभव सूर्यवंशी को मीडिया हाइप की वजह से मिली डेब्यू कैप, पूर्व ओपनर ने दिया तड़तड़ाता बयान
टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर साफ कहा है कि उन्हें मीडिया की हाइप की वजह से मौका दिया गया। उन्होंने यह भी माना कि संजू सैमसन के साथ टीम मैनेजमेंट को बने रहना चाहिए था।
यूके के दौरे पर भारतीय टीम के लिए पहले तीन मैचों में ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की थी, लेकिन अगले तीन मैचों में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते नजर आए। हालांकि, आखिरी मैच में फिर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग की। सैमसन के लिए आयरलैंड के खिलाफ दो और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच अच्छा नहीं रहा तो वैभव को मौका दिया गया, लेकिन जब वैभव तीन मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चले तो फिर से सैमसन को टीम में शामिल कर लिया गया। इस पर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने बयान दिया है और कहा है कि वैभव को मीडिया हाइप की वजह से डेब्यू कैप थमाई गई।
पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि हमने वैभव को शामिल करने में जल्दबाजी की। मीडिया में उसके बारे में बहुत चर्चा थी और लोग उसे खेलते हुए देखकर बहुत इमोशनल थे। नहीं तो, मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया को संजू सैमसन के साथ ही खेलना जारी रखना चाहिए था। उन्हें वह कॉम्बिनेशन नहीं बदलना चाहिए था। वैभव को अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ा और जब वह मौका आया, तो वह उसे ग्रैब कर सकते थे। वह अभी भी बहुत छोटा है और वह टीम के साथ रहकर और बाहर से क्रिकेट देखकर बहुत कुछ सीख सकता है।"
हम मीडिया हाइप में बह गए- जाफर
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगा कि हम मीडिया हाइप में बह गए। हर बार जब वैभव नहीं खेलता था, तो इस बारे में बहुत चर्चा होती थी। मुझे बस लगा कि उसे इंतज़ार करना चाहिए था। अगर आपको पूरा यकीन था कि संजू अच्छे फॉर्म में नहीं है या अच्छा नहीं खेल रहा है, तो आप यह फैसला ले सकते थे, लेकिन आखिर में, ऐसा लगा कि आपने वैभव को टीम में जल्दबाजी में शामिल कर लिया।" वैभव को जिम्बाब्वे दौरे के लिए अभिषेक शर्मा के साथ मुख्य ओपनर के तौर पर चुना गया है, जहां उन्हें तीन मौके दिए जा सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जल्दबाजी कर दी।
जाफर ने माना, "उसे (सूर्यवंशी को) तीन मैच देने के बाद, आप संजू को वापस ले आए। संजू ने खुद सिर्फ एक मैच खेला और अब उसे जिम्बाब्वे टूर से बाहर रखा गया है। उसे जिम्बाब्वे टूर से हटाना भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह खेलना चाहता होगा। वैसे भी, वह इंडिया के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है। उसे रेगुलर मौके मिलने चाहिए। मुझे यकीन है कि संजू सैमसन अगले वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा होगा, क्योंकि वह एक मैच विनर है। जिस तरह से चीजें हुईं, उसने मुझे सच में हैरान कर दिया।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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