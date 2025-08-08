बाबर आजम को टी20 टीम में देखना चाहते हैं वसीम अकरम, खुलकर सपोर्ट में उतरे

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टी20 टीम से काफी समय से बाहर चल रहे हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम टीम के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का मानना है कि पूर्व कप्तान बाबर आजम को टी20 फॉर्मेट में टीम का हिस्सा होना चाहिए। उनके मुताबिक टीम को एक अनुभवी बल्लेबाज चाहिए, जोकि मुश्किल परिस्थितियों में मैच को संभाल सके। बाबर आजम लंबे समय से पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर हैं। उन्होंने आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 में खेला था। उस समय मोहम्मद रिजवान टीम के कप्तान थे। हालांकि खराब स्ट्राइक रेट और रन नहीं बनने के कारण उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

आगामी एशिया कप को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने सर्वश्रेष्ठ संयोजन की तलाश में है। वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से बाबर को टीम में फिर से शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पास अधिकार होता, तो वे यह फैसला ले लेते।

अकरम ने जियो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “अगर मेरे पास अधिकार होता, तो मैं बाबर आजम को टी20 टीम में जरूर शामिल करता। एशिया कप और फिर विश्व कप करीब आ रहे हैं और हमें एक सीनियर बल्लेबाज की जरूरत है। फैंस को याद होगा कि जब उन्होंने 2019 में समरसेट का प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। उनमें परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालने की क्षमता है।”