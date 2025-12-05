वसीम अकरम अब भी मुझसे...एशेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मिचेल स्टार्क का हैरतअंगेज बयान

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने दूसरे एशेज टेस्ट में वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यह डे-नाइट टेस्ट है। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ पेसर मिचेल स्टार्क ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 6 शिकार किए। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज लेफ्ट आर्म पेसर वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। स्टार्क अब टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उनके खाते में 102 मैचों में फिलहाल 418 विकेट हैं। वसीम ने 104 टेस्ट में 414 विकेट लेकर लगभग दो दशकों तक यह रिकॉर्ड अपने नाम रखा। स्टार्क ने वसीम को पछाड़ने का बाद हैरतअंगेज बयान दिया।

स्टार्क ने पहले दिन स्टंप्स के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से बातचीत में कहा, ''वसीम अब भी मुझसे कहीं बेहतर बॉलर है। जहां तक ​​मेरा सवाल है, वह अब भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स में सबसे ऊपर है और निश्चित रूप से वह अब तक के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक है। इस बारे में बात होना अच्छा लगता है। मैं कुछ और विकेट निकालने की कोशिश करूंगा।'' नियमित कप्तान पैट कमिंस और पेसर जोश हेजलवुड के चोटिल होने और नाथन लियोन के बाहर होने की वजह से स्टार्क ने डे-नाइट टेस्ट में कमजोर ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक को लीड किया। स्टार्क ने स्वीकार किया कि उनके रेगुलर पार्टनर्स की गैर-मौजूदगी से अजीब महसूस हुआ।

उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अटैक में इन तीनों में से किसी एक के बिना खेला। तो इस मामले में यह थोड़ा अलग है।'' फिर भी स्टार्क ने वो स्पेल किया जिसने इंग्लैंड के लिए मुश्किल खड़ी की। उन्होंने हैरी ब्रूक को स्लिप में कैच आउट करवाने के बाद वसीम का रिकॉर्ड तोड़ा। उनका दबदबा पूरे दिन रहा क्योंकि वह लगातार मेहमान टीम को परेशान करने वाले अकेले बॉलर रहे। जब स्टार्क से पिंक बॉल से सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मुझसे हर समय पूछा जाता है लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता। यह ऐसा ही है। मुझे लगता है कि यह अभी भी सफेद गेंद की तरह है। आज यह सॉफ्ट बॉल थी।''