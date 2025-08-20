वसीम अकरम ने चुने अपने पसंदीदा 5 क्रिकेटर, पाकिस्तानी दिग्गज की लिस्ट में एक भारतीय भी

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अपने 5 पसंदीद क्रिकेटर के नाम बताए हैं। उनकी लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है। अकरम 1984 से 2003 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम की अपने जमाने में तूती बोलती थी। उन्हें 'स्विंग ऑफ सुल्तान' कहा जाता है। वह जब गेंदबाजी करते तो धाकड़ बल्लेबाजों में खौफ पैदा हो जाता था। अकरम 1984 से 2003 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। करियर में 900 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले अकरम ने अपने 5 पसंदीदा क्रिकेटर के नाम बताए हैं। उनकी लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल है। उन्होंने वेस्टइंडीज के दो प्लेयर चुने।

अकरम ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट में टॉप 5 पसंदीदा क्रिकेट चुने। उन्होंने कहा, ''मेरी टॉप 5 लिस्ट में इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स, मार्टिन क्रो, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर हैं।" बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर इमरान ने 88 टेस्ट और 175 वनडे मैच खेले। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जीता। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिचर्ड्स ने 121 टेस्ट और 187 वनडे में क्रमश: 8540 और 6721 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन 1982 से 1995 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 77 टेस्ट में 5444 और 143 वनडे में 4704 रन जोड़े। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज लारा ने 1990 से 2007 तक 131 टेस्ट और 299 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें क्रमश; 11953 और 10405 रन बटोरे। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक अपना जलवा बिखेरा और रिकॉर्ड्स का अंबार लगाया।