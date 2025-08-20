Wasim Akram on india vs pakistan match says We will be fine whether we play or do not play हमें कोई दिक्कत नहीं...भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर वसीम अकरम खुलकर बोले, जाानिए क्या कहा, Cricket Hindi News - Hindustan
Wasim Akram on india vs pakistan match says We will be fine whether we play or do not play

हमें कोई दिक्कत नहीं...भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर वसीम अकरम खुलकर बोले, जाानिए क्या कहा

वसीम अकरम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर कहा कि हम खेलें या न खेलें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 सितंबर को भिड़ंत होगी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:13 PM
भारत और पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को ग्रुप चरण में एक दूसरे का सामना करेंगी। इसमें दोनों टीमों के बीच दो और मैच की संभावना है। हालांकि जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में अप्रैल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या किए जाने के बाद लोगों की भावनाएं अब भी उफान पर हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भारत इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा है कि एशिया कप में भारत या पाकिस्तान खेले या नहीं लेकिन खेल जारी रहना चाहिए।

इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बीसीसीआई अध्यक्ष और कप्तान सौरव गांगुली ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा था कि खेल जारी रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान को यूएई और ओमान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। दोनों टीमें 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स में इंडिया चैंपियन की टीम ने पाकिस्तान चैम्पियन टीम के साथ खेलने से इनकार कर दिया है और अब दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एशिया कप मुकाबले को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। एशिया कप में भारत की भागीदारी सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी, लेकिन चूंकि बीसीसीआई ने पहले ही एशिया कप को हरी झंडी दे दी है, इसलिए भारत का एशिया कप से हटना लगभग असंभव है।

वसीम अकरम ने क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ''एशिया का शेड्यूल आ गया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन हम पाकिस्तान में शांत हैं। हम खेलें या न खेलें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। खेल जारी रहना चाहिए। मैं अपने जीवन में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज देखने की उम्मीद कर रहा।''

उन्होंने आगे कहा, ''राजनीति से अलग, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। वे अपने देश के प्रति देशभक्त हैं। हम अपने देश के प्रति देशभक्त हैं। हद से आगे ना जाएं, अपने देश की उपलब्धियों की बात करें; यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है और यही बात भारत पर भी लागू होती है। कहना आसान है, करना मुश्किल।"