नीदरलैंड के खिलाफ चमक सकती है भारतीय खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर की किस्मत, प्लेइंग XI में होगी एंट्री?

Feb 17, 2026 05:17 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबला बुधवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है, जोकि साइड स्ट्रेन के कारण काफी समय से टीम से बाहर थे।

भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में सुपर-8 चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत ने ग्रुप स्टेज में लगातार अपने तीनों मुकाबले जीते। पिछले रविवार को भारतीय टीम ने हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत का अगला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ है, जोकि टूर्नामेंट से बाहर होनी की कगार है। भारत और नीदरलैंड के बीच बुधवार को टी20 विश्व कप मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम अपने कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकती है।

भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में से ज्यादातर खिलाड़ियों को मौका दिया है। हालांकि टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर अभी भी अपनी बार का इंतजार कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे, जिसके बाद से वह टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद तक पूरी तरह फिट नहीं थी। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ये भी कहा था कि सुंदर नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच भी नहीं खेला था।

मौजूदा हालात में वॉशिंगटन, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल के बैक-अप हैं। अक्षर पटेल ने अमेरिका के खिलाफ 162 रन के बचाव में 24 रन देकर दो विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई थी। अक्षर और वरुण चक्रवर्ती के अलावा जब तक तीसरे स्पिनर की जरूरत न हो, फिट होने के बावजूद वॉशिंगटन एकादश से बाहर रह सकते हैं। हालांकि भारत सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुका है, ऐसे में भारत हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे में से किसी को आराम देकर वॉशिंगटन को मौका दे सकता है।

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा,वरुण चक्रवर्ती ।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

