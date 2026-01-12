वॉशिंगटन सुंदर हुए NZ वनडे सीरीज से बाहर, टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बजी खतरे की घंटी
वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे दो वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। वड़ोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान उन्हें चोट लगी थी। मैच के बाद उनका स्कैन कराया गया। उनके रिब में दर्द की शिकायत है।
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तिलक वर्मा तो अब वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं। सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान चोट लगी थी। चोटिल होने की वजह से वह अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं कर पाए थे और 5 ओवर के बाद मैदान छोड़ दिया था। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह बैटिंग के लिए आए, मगर उनके चेहरे पर दर्द साफ देखने को मिल रहा था। शुभमन गिल ने बताया था कि मैच के बाद वॉशिंगटन सुंदर स्कैन के लिए जाएंगे। अब उनके स्कैन की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए दो मैचों से बाहर हो गए हैं। उनका स्कैन किया गया है। उनके रिब में दर्द है। वह बाकी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।
बता दें, वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अलावा टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है। ऐसे में सुंदर का चोटिल होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब इंतजार बीसीसीआई की रिलीज का है। बोर्ड सुंदर की चोट की पूरी जानकारी देगा।
बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है। साइड स्ट्रेन से ठीक होने में लगने वाला समय चोट की गंभीरता के हिसाब से अलग-अलग होता है: हल्की चोट (ग्रेड 1) कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ठीक हो सकती है, मध्यम चोट (ग्रेड 2) में 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है, जबकि गंभीर चोट (ग्रेड 3) को ठीक होने में महीनों या उससे ज्यादा समय लग सकता है।
सुंदर के अलावा तिलक वर्मा की हाल ही में सर्जरी हुई है, जिस वजह से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाकी बचे दो मैचों में भी उनका चयन फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ऋषभ पंत भी चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है।