किसने लिया अक्षर की जगह सुंदर को खिलाने का फैसला? पूर्व क्रिकेटर ने टीम मैनेजमेंट पर दागा सवाल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम सुपर 8 के मैच में बिना किसी बदलाव के उतरी। वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया, जबकि उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर रखा गया। इसके लिए टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना हो रही है।
साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को सुपर 8 के मैच में करारी शिकस्त दी। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि मैचअप्स से ज्यादा मौजूदा फॉर्म और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने तो यहां तक पूछ लिया है कि अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला किसका था?
अंजिक्य रहाणे ने क्रिकबज पर कहा, "मैं सच में हैरान हूं कि अक्षर पटेल मैच नहीं खेल रहे। खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, वाशिंगटन सुंदर क्वालिटी प्लेयर हैं। कोई उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल अलग-अलग सिचुएशन में बहुत अच्छा कर रहा है। कभी-कभी जब आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के मामले में यह आपको नुकसान पहुंच सकता है और आज बात यह थी।" रहाणे ने कहा है कि आपको अपने मुख्य खिलाड़ी को बैक करना चाहिए था।
रहाणे ने आगे कहा, "आपने वाशिंगटन सुंदर को लिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन उसने सिर्फ दो ओवर ही फेंके। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ओफी (ऑफ स्पिनर) लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ सच में बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अक्षर का रिकॉर्ड सच में अच्छा था। हमने देखा कि केशव महाराज ने आज क्या किया। सभी टॉप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। इसलिए आपको अपनी टीम में क्वालिटी प्लेयर को खिलाना होगा, खासकर अगर हमने हर बार मुश्किल सिचुएशन में आपके लिए सच में अच्छा किया हो।"
इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, "साइंस है इसके पीछे, इस जमाने में, यह फिर से वही है कि आस-पास बहुत सारे लोग हैं। बैकरूम में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। बहुत सारे दिमाग हैं और कभी-कभी दिमाग जिंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। और जब आपके पास टेबल के आस-पास इतने सारे लोग होते हैं और आप जीत रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं। अक्षर बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं जो उस बोर्ड मीटिंग में था और उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें वाशिंगटन के सुंदर के साथ खेलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 15 साल पहले एनालिटिक्स वगेराह नहीं थे तो ऐसा होता था, लेकिन अब क्यों हो रहा है?"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें