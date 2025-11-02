वॉशिंगटन सुंदर या अर्शदीप सिंह…IND vs AUS तीसरे टी20 में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच?

संक्षेप: IND vs AUS तीसरे टी20 के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के बीच ही टक्कर रही, मगर अंत में बाजी अर्शदीप सिंह ने ही मारी। अर्शदीप ने ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस और मार्कस स्टॉयनिस तीन बड़े विकेट लिए थे।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 5 मैच की T20I सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से धूल चटाई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। बॉलिंग में भारत के लिए अर्शदीप सिंह चमके, जिन्होंने 4 ओवर के कोटे में 35 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह का शिकार ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस और मार्कस स्टॉयनिस जैसे बड़े बल्लेबाज बने। वहीं 187 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत के हीरो वॉशिंगटन सुंदर रहे। सुंदर ने 23 गेंदों पर 3 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 49 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 213.04 का रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IND vs AUS तीसरे टी20 के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के बीच ही टक्कर रही, मगर अंत में बाजी अर्शदीप सिंह ने ही मारी।

प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते हुए अर्शदीप सिंह ने कहा, “मैं बस अपने प्रोसेस पर काम कर रहा हूं, अपनी स्किल पर भरोसा कर रहा हूं, और अपनी योजनाओं पर अमल कर रहा हूं। जब भी मौका मिलता है, योगदान देना बहुत अच्छा लगता है। हां (आक्रामक बल्लेबाज़ों को गेंदबाजी करने में मजा आता है), बिल्कुल। जब कोई आपके सामने जोरदार गेंदबाजी कर रहा हो, तो विकेट लेने का मौका हमेशा बना रहता है। और जब बुमराह जैसा गेंदबाजा दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहा हो, तो बल्लेबाज अक्सर मेरे खिलाफ ज्यादा जोखिम उठाते हैं, जिससे मुझे विकेट लेने के मौके मिलते हैं।"

उन्होंने अंत में कहा, "मैं बस अपनी गेंदबाजी का आनंद लेने और अपनी योजनाओं को सरल रखने की कोशिश करता हूं। चाहे कोई भी स्थिति हो - पावरप्ले हो या डेथ ओवर - मैं बस अमल पर ध्यान केंद्रित करता हूं और अपने अभ्यास पर ही टिका रहता हूं।”