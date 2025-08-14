हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- जब बहुत कुछ दांव पर लगा हो तब...

ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने मैनचेस्टर टेस्ट में रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स के बीच हुई हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की और कहा कि खेल की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है। ये बात सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है।

भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट के दौरान हुई हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से इसलिए ड्रॉ के लिए हाथ नहीं मिलाया था, क्योंकि वे शतक के करीब थे। जब दोनों ने शतक पूरा कर लिया तो फिर ड्रॉ के लिए हाथ मिलाया था। जडेजा और सुंदर के इस कृत्य से स्टोक्स और इंग्लैंड के खिलाड़ी खुश नहीं थे। खिलाड़ियों के बीच मौखिक युद्ध भी कुछ देर चला, जो बाद में शांत हो गया।

सुंदर ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को होते देखा और अब सीरीज के खत्म होने के करीब एक सप्ताह बाद इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी खेल में आम हैं, खासकर जब बहुत कुछ दांव पर लगा हो। वॉशिंगटन सुंदर ने विजडन से बात करते हुए कहा, “मेरा मतलब है, ऐसा तो हर खेल में होता है, है ना? हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि हर खेल में ऐसा होता है। मेरा मतलब है, खेल ऐसा ही होता है। यह बहुत कुछ सामने लाता है। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए एक अनुभव था।”