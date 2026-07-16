टूट गया पंजाब किंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ की टीम ने चेज कर लिया 267 रनों का टारगेट
अमेरिका में पंजाब किंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। मेंस टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी रन चेज का रिकॉर्ड पंजाब के नाम दर्ज था, लेकिन मेजर लीग क्रिकेट में स्टीव स्मिथ की टीम वॉशिंगटन फ्रीडम ने 267 रन आसानी से चेज कर लिए।
पंजाब किंग्स के नाम टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी रन चेज को हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन 15 जुलाई 2026 (भारत में 16 जुलाई) को यह रिकॉर्ड अमेरिका की एक टीम ने धराशायी कर दिया। अमेरिका में इस समय मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी का आयोजन हो रहा है। एलिमिनेटर मैच में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली टीम वॉशिंगटन फ्रीडम ने सबसे बड़ी रन चेज मेंस टी20 क्रिकेट में कर डाली और एक नया इतिहास लिख दिया। 267 रनों को आसानी से वॉशिंगटन की टीम ने चेज कर लिया।
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब ने 265 रन चेज किए थे, जबकि वॉशिंगटन फ्रीडम ने एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ 267 रनों का टारगेट चेज करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पंजाब किंग्स ने पहले 262 रनों का टारगेट भी चेज किया हुआ है, जो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हासिल किया था। हालांकि, अब सबसे बड़ी रन चेज वॉशिंगटन फ्रीडम के नाम दर्ज हो गई है।
13/2 था स्मिथ की टीम का स्कोर
267 रनों के लक्ष्य का जब स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली टीम वॉशिंगटन फ्रीडम चेज करने के लिए उतरी थी तो दो विकेट पहली 13 गेंदों में गिर गए थे। 3 ओवर के बाद स्कोर 18/2 था। इसके बाद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस विशाल स्कोर का पीछा किया जा सकता है और वह भी 19वें ओवर तक। अगले 3 ओवर में वॉशिंगटन की टीम ने 43 रन और जोड़े। पावरप्ले के बाद स्कोर 61/2 था। अभी भी 14 ओवर में 206 रन और बनाने थे, लेकिन स्मिथ की टीम ने हार नहीं मानी।
एक तरफ से स्टीव स्मिथ और दूसरी ओर से एंड्रियस गॉस सामने वाली टीम पर टूट पड़े। 10 ओवर में 126 रन टीम ने बनाए तो मैच में थोड़ी सी जान आए, लेकिन फिर थोड़ा ब्रेक लगा। 11वें ओवर में 6 और 12वें ओवर में 12 रन आए, लेकिन 13वें ओवर में गॉस ने 4 छक्के लगाकर टीम की वापसी कराई। 29 रन इस ओवर में बने। 14वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने किरोन पोलार्ड को निशाना बनाया और 21 रन जोड़े। गॉस और स्मिथ ने 15वें ओवर में 31 रन बनाए और मैच में अपनी पकड़ बना ली।
19वें ओवर में मैच खत्म
15 ओवर के बाद स्कोर 225/2 था। 5 ओवर में अब जीत के लिए 42 रन ही चाहिए थे। 16वें ओवर में 16 आए और मैच अब वॉशिंगटन फ्रीडम की मुठ्ठी में हो गया था। बाद में एंड्रियस गॉस आउट हुए, लेकिन तब तक वे अपना शतक पूरा कर चुके थे। गॉस ने 51 गेंदों में 10 चौके और 12 छक्कों की मदद से 132 रन बनाए, जबकि स्मिथ 110 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच में एमआई न्यूयॉर्क के लिए निकोलस पूरन ने भी शतक जड़ा था, लेकिन वह पारी बेकार गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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