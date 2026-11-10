क्या विराट कोहली की वजह से बर्बाद हुआ था सुरेश रैना का करियर? खुद बताई अंदर की बात
सुरेश रैना ने 33 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की थी। उन्हें 2019 के विश्व कप के लिए टीम में नहीं चुना गया था। तत्कालीन कप्तान विराट कोहली की अप्रोच पर सवाल उठे थे। सुरेश रैना ने बीते दिनों इस पर अपना पक्ष रखा है।
सुरेश रैना ने 33 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की थी। उन्हें 2019 के विश्व कप के लिए टीम में नहीं चुना गया था। तत्कालीन कप्तान विराट कोहली की अप्रोच पर सवाल उठे थे। ऐसे में कई लोगों ने यह संभावना जताई थी या कयास लगाए थे कि विराट कोहली की वजह से सुरेश रैना का करियर समाप्त हुआ है। इसको लेकर कुछ समय पहले सुरेश रैना खुद जवाब दिया है। उन्होंने आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में अंदर की सारी बातें बताई हैं और उस समय के कप्तान की सोच पर ज्यादा जोर दिया है।
आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या करियर के आखिरी के कुछ सालों में धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद उनको टीम में शामिल करने पर जोर नहीं दिया गया सुरेश रैना ने कहा- “हर कप्तान की अपनी टीम होती है। हर कप्तान के अपने प्लेयर होते हैं। जब दूसरा कप्तान होता है तो उसको लगता है कि ये बेहतर प्लेयर है। और आप देखेंगे कि वो सब चेंज होता गया। मैं और युवराज सिंह थे तो दोनों योयो टेस्ट में भी फेल हुए, बाद में हमने क्लियर भी किया। डोमेस्टिक बहुत खेलकर रन भी बहुत बनाए। लेकिन आपको टीम में लेना है या नहीं वो कप्तान का अपना माइंडसेट होता है।” यह पूछे जाने पर कि क्या टीम मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन था? तब उन्होंने कहा- “अनिल भाई (तत्कालीन कोच अनिल कुंबले) ने मुझे बताया कि ये ये चीजें हैं आप देखिए कैसे करना है। मुझे लगता है कि उस समय मैं और युवराज सिंह दोनों बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ 2019 वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो वो उनकी सोच थी। हर कप्तान की अलग सोच होती है उसको लेकर अब बात करने से कोई फायदा नहीं है।”
सुरेश रैना ने आगे कहा कि “मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बातचीत करने की कई सवाल भी कप्तान और कोच से पूछे लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिले।” उन्होंने कहा कि चीजें बेहतर तरीके से हो सकती थीं। रिटायरमेंट के लिए एक मैच तो मिल ही सकता था, लेकिन ये सब उनकी सोच थी जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जितने सवाल मेरे द्वारा किए जा सकते थे, मैंने उस दौरान किया था। एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते आप वो रिस्पेक्ट और विदाई डिजर्व करते थे। सुरेश रैना ने कहा कि “मैंने सवाल पूछे उन्हें लगा होगा जो भी, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर आपके मन में सवाल रहते हैं कि किस क्राइटेरिया की वजह से नहीं चुना जा रहा है। अच्छी बात है किसी और को चुना गया, वो भी इंडिया को जिताएगा लेकिन उस दौरान सवाल थे मन में और मैंने पूछे। ये नहीं लगना चाहिए था कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरी मेहनत बर्बाद जा रही है।”
ऐसा रहा सुरेश रैना का अंतरराष्ट्रीय करियर
बता दें कि सुरेश रैना ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू साल 2006 में टी-20 क्रिकेट से किया था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2018 में खेला था, जो वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ था। रैना ने भारत के लिए कुल 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी-20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 31 पारियों में 26.48 की औसत से 7 अर्धशतक और 1 शतक लगाते हुए कुल 768 रन बनाए। वनडे में उन्होंने 194 पारियों में बल्लेबाजी की, जिसमें 35.31 की औसत के साथ कुल 5615 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93.51 का रहा। रैना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 66 पारियों में कुल 1604 रन 134 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। इस दौरान उनका औसत 29.16 का रहा। रैना ने वनडे में 36 अर्धशतक और 5 शतक लगाए। टी-20 में उनके बल्ले से 5 अर्धशतक और 1 शतक निकला।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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