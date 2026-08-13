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बांग्लादेश के साथ हुई बेईमानी? स्टीव स्मिथ ने किया 'कबूल', बोले- मुझे तो इसने बचाया

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Steve Smith Nick Controversy: स्टीव स्मिथ ने कबूल किया है कि 21वें में गेंद उनके बल्ले से लगकर गई थी। अगर स्मिथ को उस वक्त आउट करारा दिया जाता तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की हालत और भी खस्ता होती।

Steve Smith Nick Controversy
स्टीव स्मिथ ने डार्विन में अर्धशतकीय पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने गुरुवार को मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 53 ओवर में 198 रनों पर ढेर कर दिया। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 200 के करीब पहुंची। उन्होंने 190 गेंदों में सात चौकों और एक छक्के के दम पर 71 रन बनाए। हालांकि, स्मिथ ने कबूल किया कि टेक्नोलॉजी ने उन्हें बचा लिया वरना सस्ते में आउट हो जाते। यह घटना इबादत हुसैन द्वारा डाले गए 21वें ओवर में घटी। स्मिथ उस वक्त सात के निजी स्कोर पर थे।

स्मिथ ने चलना शुरू कर दिया था

दरअसल, इबादत ने ओवर की चौथी गेंद पांचवें स्टंप लाइन के आसपास फेंकी। स्मिथ ने शॉट खेलना का प्रयास किया लेकिन फिर गेंद को जाने दिया। गेंद विकेटकीपर लिटन दास के दस्तानों में समा गई। इसके बाद बांग्लादेश ने अपील की लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना ने आउट नहीं दिया। बांग्लादेश ने रिव्यू किया। मेहमान टीम का मानना था कि गेंद स्मिथ के बल्ले से छूकर विकेटकीपर के पास गई। उन्होंने पवेलियन की ओर चलना शुरू कर दिया था लेकिन रियल टाइम स्निको ने गेंद के बल्ले से गुजरने पर कोई स्पाइक नहीं दिखाया। इसलिए स्मिथ को आउट नहीं दिया और बांग्लादेश का रिव्यू बेकार गया। स्टंप्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्मिथ से इस घटना के बारे में पूछा गया को उन्होंने माना कि गेंद का बल्ले से संपर्क हुआ था।

'कभी-कभी फायदा मिल जाता है'

स्मिथ ने कहा, ''मुझे ऐसा लगता है। हां।'' जब पूछा गया कि क्या वह भाग्यशाली थे कि बच गए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा, ''मैं लकी था? हां, ऐसा ही लगता है। कभी-कभी इसका फायदा मिल जाता है।'' फिर स्मिथ से पूछा गया कि क्या बल्लेबाज को ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आम तौर पर टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होती है। हां, शायद गेंद मेरे बल्ले से लगी ही नहीं थी। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे निश्चित रूप से कुछ महसूस हुआ। अगर मुझे आउट दिया गया होता तो मैं बाहर चला जाता। लेकिन हां, आज टेक्नोलॉजी ने मुझे मुझे बचा लिया।'' वहीं, स्मिथ की वीडियो को लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि बांग्लादेश के साथ बेईमानी की गई है।

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स्मिथ को महमूद ने भेजा पवेलियन

ऑस्ट्रेलिया को 200 रन से पहले समेटने में हसन महमूद ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 55 रन देकर छह विकेट हासिल किए, जिसमें स्मिथ शामिल हैं। महमूद ने 51वें ओवर में स्मिथ को विकेटकीपर लिटन के हाथों लपकवाया। तास्किन अहमद और इबादत हुसैन ने दो-दो शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के जावब में बांग्लादेश ने पहली पारी में अच्छी शुरुआत की। स्टंप्स के समय बांग्लादेश का स्कोर 24 ओवर में एक विकेट पर 96 रन था। मोमिनुल हक 35 और तंजीद हसन 32 रन बनाकर नाबाद हैं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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