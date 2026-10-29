वकार यूनिस ने जसप्रीत बुमराह की तारीफों के बांधे पुल, मगर ये बात मानने को तैयार नहीं; बोले- अभी साबित करना है
वकार यूनिस ने जसप्रीत बुमराह को व्हाइट-बॉल क्रिकेट का बेहतरीन गेंदबाज करार दिया है। हालांकि, वकार ने कहा कि बुमराह को टेस्ट में बेस्ट में से एक बनने के लिए अभी काफी कुछ करना है।
भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह का मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार होता है। उनकी गेंदबाजी में गजब की सटीकता और धार है। वह मुश्किल वक्त में अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं। 32 वर्षीय बुमराह दबाव में भी बेहद खतरनाक यॉर्कर फेंकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने बुमराह की तारीफों के पुल बांधे हैं लेकिन वह एक बात मानने को तैयार नहीं। वकार ने बुमराह को व्हाइट-बॉल क्रिकेट का बेहतरीन गेंदबाज करार दिया मगर उन्हें लगता है कि इस पेसर को टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट में शामिल होने के लिए अभी बहुत कुछ साबित करना है। बुमराह ने अब तक 52 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 9.7 के औसत और 42.8 के स्ट्राइक रेट से 234 विकेट चटकाए।
'बुमराह ने एक-दो नहीं बल्कि अनेक मर्तबा...'
वकार ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट में कहा, ''मौजूदा दौर में बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है, खासकर सफेद गेंद से। फिलहाल, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दीजिए। उन्हें अभी भी टेस्ट में बहुत कुछ साबित करना है। उन्होंने यह फॉर्मेट उतना नहीं खेला है। टेस्ट में मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे और भी बहुत गेंदबाज हैं। आप कुछ इंग्लिश बॉलर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टी20 और वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट के मामले में बुमराह हमेशा मुश्किल हालात में अच्छा करते हैं। दरअसल, आप 100 रन बना लीजिए और टीम मैच हार गई तो आपके शतक का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने मुश्किल हालात में 40 रन बनाए या एक विकेट लिया तो वो काम आएगा। वो मैच जिताएगा। मुझे लगता है कि बुमराह ऐसे बॉलर हैं, जब मुश्किल वक्त में आप उन्हें गेंद थमाते हैं तो वह हमेशा डिलीवर करते हैं। और यही बात मायने रखती है। बुमराह ने एक-दो नहीं बल्कि अनेक मर्तबा ऐसा करके दिखाया है।''
बुमराह के टेस्ट आंकड़े अलग तस्वीर पेश करते हैं
वकार भले ही बुमराह को अभी टेस्ट में बेस्ट में से एक नहीं मानते हैं तो लेकिन उनका प्रदर्शन और आंकड़े अलग तस्वीर पेश करते हैं। बुमराह ने जनवरी 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 11वें मैच में 50 टेस्ट विकेट कंप्लीट कर लिए, जो किसी भारतीय पेसर द्वारा तेज कारनामा था। वह अपने 24वें टेस्ट में 100 विकेट के आंकड़े तक पहुंचे। वह 2019 में टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बॉलर बने। बुमराह आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवॉर्ड जीत चुके हैं। उन्होंने 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में पांच टेस्ट में 32 विकेट झटके थे। बुमराह ने इंग्लैंड में भी छाप छोड़ी है, जहां 11 टेस्ट में 51 विकेट लिए। गौरतलब है कि बुमराह चोटों की वजह से ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी स्टार्क और हेजलवुड की तरह नियमित टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। अपने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्होंने इस साल अभी तक भारत के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। वह अगले महीने न्यूजीलैंड में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में एक्शन में नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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