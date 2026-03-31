पूरी जिंदगी यहीं रहना...मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने किसके लिए कही ये बात?
मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाकी करियर के लिए यहीं रहो...ये बयान मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के एक साथी के लिए दिया है। ये साथी कोई और नहीं, बल्कि एमआई के नए स्टार शार्दुल ठाकुर हैं।
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की। मुंबई ने 13 साल में पहली बार आईपीएल का पहला मैच जीता है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत मिली। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन और शार्दुल ठाकुर थे। शार्दुल ठाकुर ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी अपने एमआई डेब्यू में जीता। शार्दुल की तारीफ में हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाकी करियर के लिए यहीं रहो।
शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस के लिए सबसे अच्छे बॉलर बनकर उभरे। उन्होंने अपने चार ओवर में 39 रन दिए, लेकिन 3 विकेट भी निकाले। शार्दुल सीएसके के साथ सबसे ज्यादा खेले, लेकिन कभी प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं जीत पाए, लेकिन एमआई के साथ पहले ही मैच में उन्होंने इस अवॉर्ड को जीत लिया। जीत के बाद, हार्दिक ने शार्दुल के परफॉर्मेंस की तारीफ की और उन्हें उनके बाकी IPL करियर के लिए MI टीम में जगह भी पक्की की।
खास बात यह है कि मुंबई में जन्मे क्रिकेटर शार्दुल ने 2026 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस द्वारा साइन किए जाने से पहले छह अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। हार्दिक ने मैच के बाद बातचीत में कहा, "मैंने उससे (शार्दुल) इस सीजन में कहा था, बहुत हो गया फ्रेंचाइजी बदलना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाकी करियर के लिए यहीं रहो। वह एक कैरेक्टर है; उसका दिल बड़ा है। जिस तरह से वह आता है और हमेशा बैटर को चकमा देने की कोशिश करता है, वह बस शानदार है। उसके लिए सच में बहुत खुश हूं।"
वहीं, शार्दुल ठाकुर ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद कहा, "मैंने पहले भी कहा है, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। यह एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, खासकर छठे ओवर में, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि बोल्ट या बुमराह जल्दी विकेट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए छठा ओवर बॉलिंग करना चुनौतीपूर्ण था। चैलेंज ने ही मुझे बनाया है। इस ग्राउंड ने मुझे खट्टी और मीठी दोनों यादें दी हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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