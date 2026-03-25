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शाकिब अल हसन की हो सकती है बांग्लादेश की टीम में वापसी, चीफ सिलेक्टर ने रखी है ये शर्त

Mar 25, 2026 05:40 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शाकिब अल हसन की वापसी बांग्लादेश की टीम हो सकती है। इसके बारे में नए चीफ सिलेक्टर ने बयान दिया है और कहा है कि हम उन्हें एक सीरीज के लिए नहीं चाहते, बल्कि लंबे समय के लिए टीम में चाहते हैं।

शाकिब अल हसन की हो सकती है बांग्लादेश की टीम में वापसी, चीफ सिलेक्टर ने रखी है ये शर्त

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नया नेशनल सिलेक्शन पैनल बनाया है। इसके चेयरमैन हबीबुल बशर हैं, जिन्होंने मंगलवार को कहा है कि वह हमेशा अपने दिल की सुनेंगे, चाहे इससे सफलता मिले या असफलता। BCB ने 23 मार्च को घोषणा की कि बशर नए सिलेक्शन पैनल को लीड करेंगे और इस रोल में वापसी पूर्व नेशनल कप्तान के लिए घर वापसी जैसा रहा है। वह 2011 से 2024 तक पूर्व चीफ सिलेक्टर फारूक अहमद, अकरम खान और मिन्हाजुल आबेदीन की लीडरशिप में नेशनल सिलेक्शन पैनल का हिस्सा थे। हबीबुल बशर ने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन की घर वापसी पर भी बयान दिया है।

मंगलवार को शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में हॉट सीट संभालने के बाद अपनी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बशर ने कहा, "मुझे पता है कि मैं हर समय सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इंसान हूं और मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब मेरे फैसलों की बात आती है तो मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। अगर मुझे इसके लिए शब्द (आलोचना) सुनने पड़े, तो मैं इसके लिए तैयार हूं और मैंने यह काम यह मानकर किया है कि 10 लोगों में से पांच मुझे सही कहेंगे और पांच मुझे गलत।"

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बशर अगले महीने काम संभालेंगे, लेकिन इस पीसी में शाकिब अल हसन की मौजूदगी को लेकर जो सवाल पूछा गया, उससे वह बच नहीं सके। बशर ने साफ किया कि वह न्यूजीलैंड सीरीज में शाकिब के खेलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं; बल्कि, वह लंबे समय तक शाकिब के खेलने पर फोकस कर रहे हैं। शाकिब अल हसन काफी समय से क्रिकेट से दूर हैं और वह बांग्लादेश में भी नहीं हैं।

बशर ने कहा, "न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे पक्का नहीं पता कि शाकिब कितने क्रिकेट में शामिल रहा है। मैं उसके बारे में जितना जानता हूं, वह ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कल आएगा और परसों खेलेगा। उसे भी तैयारी की जरूरत है। यह इमोशन की बात नहीं है। पक्का अगर हम शाकिब के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लॉन्ग-टर्म के बारे में सोचेंगे।"

चीफ सिलेक्टर ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि शाकिब एक सीरीज के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। अगर हमें उनसे सर्विस मिल सकती है, तो हम चाहेंगे कि वह लंबे समय तक सर्विस दें। इस मामले में तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, वह निश्चित रूप से प्लान में हैं। आप देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर उनके बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह लंबे समय तक तैयारी करके आएं। मुझे लगता है कि उनके पास अभी दो साल हैं।

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उन्होंने आगे कहा, "कई लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, जैसे, हमने मुशफिकुर रहीम के रिटायरमेंट की बातें देखी हैं। मैंने कहा है कि वे जितना ज्यादा समय तक खेलेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हम उन्हें जितना ज्यादा टीम में शामिल कर सकते हैं, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा और जब हम उन्हें चुनते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वे आकर रिटायर हो जाएं। मैं उन्हें लंबे समय के लिए चाहता हूं, कम से कम उनके पास ऐसा प्लान हो कि वे 2027 वर्ल्ड कप खेल सकें। इसलिए मेरे प्लान सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं हैं।"

हबीबुल बशर ने कहा है कि उनका पहला फोकस ये है कि बांग्लादेश की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीधे क्वालीफाई करे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में वह टूर्नामेंट खेला जाना है। बांग्लादेश की टीम अभी ODI रैंकिंग में नौवें नंबर पर है, मेहदी हसन मिराज की टीम की लीडरशिप में ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए कट-ऑफ डेट से पहले टॉप आठ में पहुंचने की कोशिश बांग्लादेश की होगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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