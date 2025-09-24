Wanindu Hasaranga befitting reply to Abrar Ahmed a war of celebrations broke out in the PAK vs SL match वानिंदु हसरंगा को पसंद नहीं आई पाकिस्तानी गेंदबाज की ये हरकत, बीच मैच में दिया मुंहतोड़ जवाब- VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Wanindu Hasaranga befitting reply to Abrar Ahmed a war of celebrations broke out in the PAK vs SL match

वानिंदु हसरंगा को पसंद नहीं आई पाकिस्तानी गेंदबाज की ये हरकत, बीच मैच में दिया मुंहतोड़ जवाब- VIDEO

अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ विकेट लेने के बाद वानिंदु हसरंगा का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कर पंगा लिया, इसका जवाब श्रीलंकाई गेंदबाज ने दो बार दिया। हालांकि मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को गले मिलता देखा गया।  

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 08:15 AM
share Share
Follow Us on
वानिंदु हसरंगा को पसंद नहीं आई पाकिस्तानी गेंदबाज की ये हरकत, बीच मैच में दिया मुंहतोड़ जवाब- VIDEO

पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 का अपना पहला मैच जीता। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच सेलिब्रेशन जंग देखने को मिली। इस जंग की शुरुआत पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने की थी, जिसका अंत श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए किया। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे से गले मिलते हुए देखा गया जिससे समझ आता है कि दोनों में से कोई भी खिलाड़ी मैदान के बाहर गिले शिकवे लेकर नहीं जाएगा। बता दें, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सामने 134 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम ने 2 ओवर पहले ही चेज कर लिया।

ये भी पढ़ें:फ्री में आज कैसे उठाएं IND vs BAN मैच का लुत्फ, जानें कब और कहां देखें लाइव

अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर के कोटे में उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए। इस दौरान उन्हें एक सफलता भी मिली। अबरार ने 15 के निजी स्कोर पर जैसे ही वानिंदु हसरंगा को आउट किया तो उन्होंने हसरंगा का ट्रेड मार्क सेलिब्रेशन कर पंगा लिया।

वानिंदु हसरंगा ने इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो-दो बार दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने फखर जमन का कैच पकड़ पहले अबरार का सेलिब्रेशन दोहराया, वहीं इसके बाद उन्होंने सैम अयूब को आउट कर ऐसा किया। हसरंगा के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद अबरार का चहरा देखने लायक था।

ये भी पढ़ें:भारत से नंबर-1 की गद्दी नहीं छीन पाया पाकिस्तान, SL को हराकर मिटाया ये 'कलंक'

हालांकि हैंडशेक के दौरान दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से गलते मिलते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कुछ बातचीत भी की।

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 134 रनों का टारगेट रखा था। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 58 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी, वो तो शुक्र है कमिंदू मेंडिस की अर्धशतकीय पारी का कि श्रीलंका 133 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही, अगर वो ना होते तो टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाती। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने कातिलाना गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। वहीं अबरार अहमद काफी किफायती रहे, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 8 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया।

134 के स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को साहिबजादा फरहान और फखर जमन ने तूफानी शुरुआत तो दी, मगर जैसे ही 45 के स्कोर पर पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा तो टीम लड़खड़ा गई। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन हो गया। 5वां विकेट टीम ने 80 के स्कोर पर खो दिया। उस समय मैच थोड़ा रोमांचक होने लगा, हालांकि मोहम्मद नवाज (38) और हुसैन तलत (32) ने शानदार पारियां खेल और विकेट नहीं गिरने दिए और पाकिस्तान को 2 ओवर पहले जीत दिलाई।

Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |