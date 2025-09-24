वानिंदु हसरंगा को पसंद नहीं आई पाकिस्तानी गेंदबाज की ये हरकत, बीच मैच में दिया मुंहतोड़ जवाब- VIDEO

अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ विकेट लेने के बाद वानिंदु हसरंगा का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कर पंगा लिया, इसका जवाब श्रीलंकाई गेंदबाज ने दो बार दिया। हालांकि मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को गले मिलता देखा गया।

पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 का अपना पहला मैच जीता। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच सेलिब्रेशन जंग देखने को मिली। इस जंग की शुरुआत पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने की थी, जिसका अंत श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए किया। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे से गले मिलते हुए देखा गया जिससे समझ आता है कि दोनों में से कोई भी खिलाड़ी मैदान के बाहर गिले शिकवे लेकर नहीं जाएगा। बता दें, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सामने 134 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम ने 2 ओवर पहले ही चेज कर लिया।

अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर के कोटे में उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए। इस दौरान उन्हें एक सफलता भी मिली। अबरार ने 15 के निजी स्कोर पर जैसे ही वानिंदु हसरंगा को आउट किया तो उन्होंने हसरंगा का ट्रेड मार्क सेलिब्रेशन कर पंगा लिया।

वानिंदु हसरंगा ने इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो-दो बार दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने फखर जमन का कैच पकड़ पहले अबरार का सेलिब्रेशन दोहराया, वहीं इसके बाद उन्होंने सैम अयूब को आउट कर ऐसा किया। हसरंगा के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद अबरार का चहरा देखने लायक था।

हालांकि हैंडशेक के दौरान दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से गलते मिलते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कुछ बातचीत भी की।

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 134 रनों का टारगेट रखा था। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 58 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में थी, वो तो शुक्र है कमिंदू मेंडिस की अर्धशतकीय पारी का कि श्रीलंका 133 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही, अगर वो ना होते तो टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाती। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने कातिलाना गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। वहीं अबरार अहमद काफी किफायती रहे, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 8 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया।