BCCI जागो...उन खिलाड़ियों का सम्मान करो जो तुम्हारे खजाने भरते हैं; ललित मोदी किस बात को लेकर साधा निशाना?

ललित मोदी ने एक बार फिर बीसीसीआई पर निशाना साधा है। उन्होंने उन खिलाड़ियों का सम्मान करने को कहा है जो भारत के लिए खेलते हुए बड़े-बड़े कारनामे करते हैं, मगर उन्हें एक अच्छा रिटायरमेंट नहीं मिल पाता।

पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने एक बार फिर बीसीसीआई पर निशाना साधा है। मोदी का कहना है कि बीसीसीआई को उन खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने उनके लिए खजाना भरा है। ललित मोदी ने यह तंज बीसीसीआई पर जेम्स एंडरसन की वीडियो देखकर कसा है। बता दें, भारत में बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी विदाई सम्मान के साथ हुई हो। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दो बड़े नाम हैं, जिन्होंने सम्मान के साथ क्रिकेट छोड़ा हो। उनके अलावा लिस्ट में सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें रिटायरमेंट मैच तक नहीं मिला। हाल ही में टीम इंडिया के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था।

ललित मोदी ने जेम्स एंडरसन के आखिरी टेस्ट का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एंडरसन लॉर्ड्स के मैदान पर बीयर का गिलास लेकर बालकनी में फैंस के सामने आते हैं। फैंस का धन्यवाद करते हैं और उन्हीं के सामने बीयर का गिलास खत्म करते हैं।

एंडरसन ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई 2024 में खेला था। इस मैच को इंग्लैंड ने पारी और 114 रनों के बड़े अंतर से जीता था। एंडरसन आखिरी टेस्ट की दोनों पारियों में 4 ही विकेट ले पाए थे।

IPL मालिकों पर लगाए थे काला जादू करने के आरोप आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने तो दावा किया है कि आईपीएल टीमों के कुछ मालिकों ने 2011 में काले जादू तक का इस्तेमाल किया था, जिसका उनके पास पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि वह किसी फिल्म या टीवी सीरीज के जरिए इससे जुड़ी हर चीज का खुलासा करना चाहते हैं।

ललित मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये दावा किया है। उनका दावा सोशल मीडिया पर घूम रहे चेन्नई सुपर किंग्स के एक कथित खत के जवाब में आया है।