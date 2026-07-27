टीम इंडिया की जीत पर आया 'हेड कोच' वीवीएस लक्ष्मण का पहला रिऐक्शन, बोले- यह टीम...
जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर और इस दौरे पर कोच के रूप में गए वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया की कामयाबी का राज खोला और कहा कि यह टीम बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
टीम इंडिया जब जिम्बाब्वे के दौरे पर 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए गई तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जिस टीम को आयरलैंड में दो मैचों में हार मिली और फिर इंग्लैंड में टीम 5 में से 4 मैच हार गई, उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के लिए जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन असल में ऐसा पूरी सीरीज में नहीं दिखा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत मिली, पहली सीरीज जीत मिली और आखिर तक पहली क्लीन स्वीप जीत भी टीम इंडिया को मिल गई। इस दौरे पर हेड कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण गए थे, जिन्होंने सीरीज के बाद टीम इंडिया की सराहना की और कहा कि यह टीम बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वीवीएस लक्ष्मण ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "सीरीज जीत इस बात का रिफ्लेक्शन है कि टीम हर दिन क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। पूरे टूर के दौरान इस ग्रुप ने जो कमिटमेंट, हिम्मत और बिना किसी स्वार्थ के काम किया, उस पर गर्व है। प्लेयर्स को बधाई और सपोर्ट स्टाफ को उनके पक्के डेडिकेशन के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि यह टीम बेहतर करने की चाहत और सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ेगी। भगवान की कृपा बनी रहे।"
23 जुलाई से शुरू हुई 3 मैचों की टी20 सीरीज 26 जुलाई को समाप्त हो गई। 4 दिन में 3 मुकाबले खेले गए और तीनों में टीम इंडिया ने एक से एक शानदार जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पहले 7 मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब लगातार तीन मैच जीत चुकी है। श्रेयस अय्यर के लिए यह राहत की बात होगी, क्योंकि उन पर इस सीरीज से पहले दबाव था कि वे एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। हालांकि, इसी दौरे पर उन्होंने कमाल की प्रदर्शन बल्ले से किया और सीरीज भी टीम इंडिया को सीधे 3-0 से दिलाई।
इस सीरीज के पहले मुकाबले में सिर्फ 125 रन जिम्बाब्वे ने बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर उस लक्ष्य को चेज कर लिया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 219 रन बना दिए। 220 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला 90 रनों से हार गई। तीसरा मुकाबला भी हरारे में खेला गया, जिसमें भी भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए, लेकिन मेजबान टीम इस मुकाबले में 157 रनों तक पहुंच पाई और 35 रनों से इस मैच में हार गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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