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टीम इंडिया की जीत पर आया 'हेड कोच' वीवीएस लक्ष्मण का पहला रिऐक्शन, बोले- यह टीम...

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर और इस दौरे पर कोच के रूप में गए वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया की कामयाबी का राज खोला और कहा कि यह टीम बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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वीवीएस लक्ष्मण

टीम इंडिया जब जिम्बाब्वे के दौरे पर 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए गई तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जिस टीम को आयरलैंड में दो मैचों में हार मिली और फिर इंग्लैंड में टीम 5 में से 4 मैच हार गई, उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के लिए जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन असल में ऐसा पूरी सीरीज में नहीं दिखा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत मिली, पहली सीरीज जीत मिली और आखिर तक पहली क्लीन स्वीप जीत भी टीम इंडिया को मिल गई। इस दौरे पर हेड कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण गए थे, जिन्होंने सीरीज के बाद टीम इंडिया की सराहना की और कहा कि यह टीम बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वीवीएस लक्ष्मण ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "सीरीज जीत इस बात का रिफ्लेक्शन है कि टीम हर दिन क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। पूरे टूर के दौरान इस ग्रुप ने जो कमिटमेंट, हिम्मत और बिना किसी स्वार्थ के काम किया, उस पर गर्व है। प्लेयर्स को बधाई और सपोर्ट स्टाफ को उनके पक्के डेडिकेशन के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि यह टीम बेहतर करने की चाहत और सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ेगी। भगवान की कृपा बनी रहे।"

23 जुलाई से शुरू हुई 3 मैचों की टी20 सीरीज 26 जुलाई को समाप्त हो गई। 4 दिन में 3 मुकाबले खेले गए और तीनों में टीम इंडिया ने एक से एक शानदार जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पहले 7 मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब लगातार तीन मैच जीत चुकी है। श्रेयस अय्यर के लिए यह राहत की बात होगी, क्योंकि उन पर इस सीरीज से पहले दबाव था कि वे एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। हालांकि, इसी दौरे पर उन्होंने कमाल की प्रदर्शन बल्ले से किया और सीरीज भी टीम इंडिया को सीधे 3-0 से दिलाई।

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इस सीरीज के पहले मुकाबले में सिर्फ 125 रन जिम्बाब्वे ने बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर उस लक्ष्य को चेज कर लिया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 219 रन बना दिए। 220 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला 90 रनों से हार गई। तीसरा मुकाबला भी हरारे में खेला गया, जिसमें भी भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए, लेकिन मेजबान टीम इस मुकाबले में 157 रनों तक पहुंच पाई और 35 रनों से इस मैच में हार गई।

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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