होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विव रिचर्ड्स ने की टीम इंडिया की तारीफ, बोले- भारत क्रिकेट को अलग स्तर पर ले गया है

Mar 12, 2026 07:51 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, लंदन, भाषा
share

विव रिचर्ड्स ने 'टीम इंडिया' के टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड पर 96 रन की जीत के बाद कहा कि जहां तक सफेद गेंद के प्रारूप की बात है तो भारत अपने क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गया है।

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विव रिचर्ड्स ने की टीम इंडिया की तारीफ, बोले- भारत क्रिकेट को अलग स्तर पर ले गया है

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विव रिचर्ड्स ने 'टीम इंडिया' के टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड पर 96 रन की जीत के बाद कहा कि जहां तक सफेद गेंद के प्रारूप की बात है तो भारत अपने क्रिकेट को एक अलग स्तर पर ले गया है। वह इस हफ्ते लंदन में थे जहां वे नवंबर में अपने देश एंटीगा और बारबुडा में होने वाली 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग' के आधिकारिक दूत के तौर पर नयी भूमिका निभा रहे थे।

ये भी पढ़ें:अर्शदीप को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी; मिशेल के साथ हुई झड़प पर गौतम गंभीर

रिचर्ड्स ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, ''मेरी राय में भारत खेल को एक अलग स्तर पर ले गया है, खासकर सीमित ओवर (वनडे और टी20) में। ''

उन्होंने कहा, ''यह प्रशंसकों के लिए एक शानदार तोहफा है जो खेल के प्रति जुनूनी हैं और इसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि उस प्यार और जुनून तथा जिस देश में यह खेला जाता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ''

यह पूछे जाने पर कि क्या नयी भूमिका के तौर पर उनके नए काम में क्रिकेट भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, ''हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है। इन चीजों के लिए हम इस इलाके में मशहूर हैं। ''

ये भी पढ़ें:RCB, MI से लेकर CSK तक, यहां देखें सभी टीमों के पहले 4 मैचों का IPL 2026 शेड्यूल

रिचर्ड्स ने सीमित ओवरों के क्रिकेट के शुरुआती वर्षों में कैरेबियाई दबदबे के दिनों को याद किया जब यह 60 ओवरों का खेल होता था। उन्होंने बताया, ''हमने पहला विश्व कप 1975 में जीता था और अगला 1979 में। आज हम वेस्टइंडीज जहां भी हैं, इसमें क्रिकेट की बहुत बड़ी भूमिका है। और तो और जो लोग पहले वेस्टइंडीज टीम के प्रशंसक रहे होंगे, उन्हें हमारे शानदार पल जरूर याद होंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वे इंतजार कर सकते हैं।‘’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Viv Richards Team India T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।