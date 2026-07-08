गली क्रिकेट से सीधे इंटरनेशनल मंच पर पहुंचा ये खिलाड़ी, अब चल रही डेब्यू की तैयारी
वेस्टइंडीज की टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को जगह दी गई है, जिसने अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। गली क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट के बाद सीधे उन्हें इंटरनेशनल मंच मिला है, जहां वे डेब्यू कर सकते हैं।
वेस्टइंडीज की टीम में एक ऐसे प्लेयर को शामिल किया गया है, जिसने अभी तक एक भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेला है। वह खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बड़ी बात होगी कि जिस खिलाड़ी ने एक भी टी20, लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, वह सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि 19 साल के विटेल लॉज़ हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए कैरेबियाई टीम में शामिल किया गया है।
विटेल लॉज़ एक 19 साल के लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, जिन्होंने अभी तक गली क्रिकेट या लोकल क्रिकेट ही खेली है। उन्होंने अभी तक कोई प्रोफेशनल मैच किसी भी स्तर पर नहीं खेला है, लेकिन फिर भी उन्हें वेस्टइंडीज की टीम में उनकी स्पेशलिटी की वजह से शामिल किया गया है। हालांकि, वे अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं, जिसे प्रोफेशनल क्रिकेट का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन उसम मंच पर पिछले वर्ल्ड कप में 10 विकेट उन्होंने निकाले थे।
वेस्टइंडीज के लिए अगर विटेल लॉज़ डेब्यू करते हैं तो वह उनका पहला प्रोफेशनल मैच होगा, जो कि सीधे इंटरनेशनल मैच होगा। वह होम सीजन से पहले एक कैंप के बाद से वेस्टइंडीज की सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व लेफ्ट-आर्म स्पिनर निकिता मिलर ने लॉज़ के साथ मिलकर काम किया है। उनकी प्रतिभा को तरासने में मिलर ने मदद की है। मिलर को भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी शुरुआती वनडे मैचों के लिए सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया है।
यह एक रणनीतिक फैसला है- सैमी
हेड कोच डैरेन सैमी ने भी विटेल लॉज़ को लेकर बात की और कहा, "विटेल लॉज़ को शामिल करना एक रणनीतिक फैसला है, क्योंकि हम ऐसे खिलाड़ियों को सामने लाने के अपने लंबे समय के विजन को जारी रखे हुए हैं, जो अपनी स्किल्स के हिसाब से सबसे अच्छी कंडीशन में टीम को सपोर्ट कर सकें।" इस सीरीज के लिए शिमरोन हेटमायर उपलब्ध नहीं होंगे, जो कि मेजर लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं।
ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर ने टीम से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी मां का देहांत हो गया है। स्प्रिंगर की जगह कीमो पॉल को टीम में जगह दी गई है। वेस्टइंडीज की टीम ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसे मेजबान टीम 1-0 से हार गई थी। दो मैच उस सीरीज के बारिश की भेंट चढ़ गए थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन ODI मैचों के लिए वेस्टइंडीज की टीम
शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), एकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट