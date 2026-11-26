वीरेंद्र सहवाग को अपने बेटों पर होगा गर्व, कूच बिहार ट्रॉफी में वेदांत ने किए सात शिकार
वीरेंद्र सहवाग के छोटे बेटे वेदांत सहवाग ने गुरुवार को कूच बिहार ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ दिल्ली अंडर-19 की ओर से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी कर सात विकेट चटकाए।
भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के दोनों बेटे अंडर-19 प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्यवीर सहवाग ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने यूएई के खिलाफ 160 रनों की शानदार पारी भी खेली थी। गुरुवार को कूच बिहार ट्रॉफी में वीरेंद्र सहवाग के छोटे बेटे वेदांत सहवाग ने दिल्ली अंडर-19 की ओर से खेलते हुए पंजाब के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सात विकेट झटके।
चार दिवसीय आयु-वर्ग टूर्नामेंट में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर दिल्ली अंडर-19 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे मुकाबले के पहले दिन दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर वेदांत ने 22.3 ओवर में 88 रन देकर 7 विकेट चटकाए। उन्होंने इस दौरान 5 मेडन ओवर किए। उनकी इस घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब की पहली पारी 65.3 ओवर में 238 रन पर सिमट गई।
वेदांत ने पंजाब के बल्लेबाजी क्रम को झकझोक कर रख दिया। उन्होंने टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाजो को आउट किया। जिसमें पंजाब के कप्तान अर्जुन राजपूत का नाम भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ आर्यवीर ने 94 गेंद में 31 रन की पारी खेली।
आर्यवीर को हाल में संपन्न जूनियर एशिया कप में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक सहित कुल 361 रन बनाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम फाइनल मुकाबले में भी 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।
बड़ी पारियां खेलनी होंगी
सीनियर सहवाग ने हाल ही में पीटीआई से कहा, ''मैं खुश हूं कि आर्यवीर सहवाग ने भारत की अंडर-19 टीम की एशिया कप खिताबी जीत में योगदान दिया और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि बड़ी पारियां भी खेलीं। मैं पूरी टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।'' उन्होंने कहा, ''मैं हमेशा उससे कहता था कि अगर सम्मान हासिल करना है तो बड़ी पारियां खेलनी होंगी और उसने इस टूर्नामेंट में यही करके दिखाया है।'' सहवाग ने कहा कि आर्यवीर ने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है और अब उसे लगातार बड़ी पारियां खेलने पर ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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