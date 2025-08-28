Virender Sehwag son Aaryavir batting showed a fierce style like his father created a stir in the debut match of DPL वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर की बैटिंग में दिखा पिता जैसा अंदाज, DPL के डेब्यू मैच में मचाया धमाल, Cricket Hindi News - Hindustan
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर की बैटिंग में दिखा पिता जैसा अंदाज, DPL के डेब्यू मैच में मचाया धमाल

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर की बैटिंग में दिखा पिता जैसा अंदाज, DPL के डेब्यू मैच में मचाया धमाल

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने दिल्ली प्रीमियर लीग में डेब्यू कर 22 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने दो बार ओवर की पहली दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाए और कुल 22 रनों की पारी खेली।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 06:04 AM
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर की बैटिंग में दिखा पिता जैसा अंदाज, DPL के डेब्यू मैच में मचाया धमाल

सहवाग के नाम ने 22 गज की पिच पर काफी लंबे समय बाद फैंस का दिल जीता। 2015 में वीरेंद्र सहवाग के रिटायरमेंट के बाद हर कोई इस नाम को काफी मिस कर रहा था, मगर अब उनके बेटे आर्यवीर फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग ने बुधवार, 27 अगस्त की रात दिल्ली प्रीमियर लीग में डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में फैंस का दिल जीत लिया। उनकी शुरुआत भले ही इस मैच में थोड़ी धीमी रही हो, मगर उन्होंने नवदीप सैनी जैसे सीनियर गेंदबाज को जो आड़े हाथों लिया फैंस को वह काफी रास आया।

पित की तरह आर्यवीर ने भी पारी का आगाज किया। पहला रन लेने के लिए उन्हें चार गेंदों का सामना करना पड़ा। इसके बाद तीसरे ओवर में उन्होंने नवदीप सैनी की पहली दो गेंदों पर दमदार शॉट्स लगाए और लगातार दो चौके बटोरे।

सैनी की पहली गेंद जो थोड़ी ओवरपिच थी, उन्होंने उस पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग-ऑफ के बीच से गेंद को पंच किया और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया।

इसके बाद रौनक वाघेला के पांचवें ओवर में उन्होंने फिर पहली दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाए, मगर आखिरी हंसी रौनक ने उन्हें 22 के निजी स्कोर पर आउट कर हंसी।

आर्यवीर को इस मैच में यश धुल की जगह मौका मिला था, जिन्हें जिन्होंने दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ दिल्ली जोन में शामिल होने के लिए डीपीएल में अपनी टीम का साथ छोड़ा था। आर्यवीर को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने डीपीएल 2025 की नीलामी में 8 लाख रुपए की मोटी रकम खर्च अपने खेमे में शामिल किया था।

पिछले साल, उन्होंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में दिल्ली के लिए शानदार शुरुआत की थी और टीम की छह विकेट से जीत में 49 रन बनाए थे। कुछ महीने बाद, उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 229 गेंदों पर 34 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं।

इसके अगले ही दिन उन्होंने लगभग तिहरा शतक जड़ते हुए 309 गेंदों पर 51 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 297 रन बनाए, लेकिन इस उपलब्धि से सिर्फ तीन रन से चूक गए।