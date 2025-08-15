वर्ल्ड कप 2011 से पहले ही रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने...

वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ा दावा किया है कि 2007-08 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे थे। सहवाग ने कहा है कि धोनी ने उनको ड्रॉप कर दिया था और वे सचिन की सलाह पर रिटायरमेंट लेने से रुक गए।

भारत के महान सलामी बल्लेबाजों में शुमार वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। वीरेंद्र सहवाग ने बताया है कि वे 2011 वर्ल्ड कप से पहले वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उस समय के कप्तान एमएस धोनी ने उनको लंबे समय तक प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा था। हालांकि, उनके पार्टनर और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की सलाह के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान कैंसिल कर दिया था। ये बात साल 2007-08 में खेली गई कॉमनवेल्थ सीरीज के दौरान की है।

वीरेंद्र सहवाग ने सीबी सीरीज में पहले पांच मैचों में 16.20 के औसत से सिर्फ 81 रन बनाए थे। इसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था और वे किटप्ली कप में 6 महीने बाद वापसी किए थे। उन तीन मैचों में उन्होंने दो अर्धशतकों के साथ 150 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग ने कमेंटेटर पदमजीत सेहरावत के पॉडकास्ट में बताया, “2007-08 में ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज में, मैंने पहले तीन (पांच) मैच खेले और फिर एमएस धोनी ने मुझे टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक मुझे टीम में नहीं चुना गया। फिर मुझे लगा कि अगर मैं प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सकता, तो मेरे वनडे क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है।”