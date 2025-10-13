Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virender Sehwag Reacts to Viv Richards Strong claim that he is more dangerous than Shahid Afridi and Adam Gilchrist

अफरीदी और गिलक्रिस्ट से खतरनाक...वीरेंद्र सहवाग ने विव रिचर्ड्स के दमदार दावे पर किया रिएक्ट

विव रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का श्रेय वीरेंद्र सहवाग को दिया है। रिचर्ड्स के दमदार दावे पर अब सहवाग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज का शुक्रिया अदा किया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:49 PM
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स ने हाल ही में एक दमदार दावा किया। रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का श्रेय भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को दिया है। रिचर्ड्स की तरह सहवाग भी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिचर्ड्स का मानना है कि सहवाग पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते थे। सहवाग ने अब रिचर्ड्स के दमदार दावे पर रिएक्ट किया है। बता दें कि सहवाह ने अपने करियर में 104 टेस्ट मैच खेले और 8586 रन बनाए। उनका इस दौरान 49.34 का औसत और 82.23 का स्ट्राइक रेट रहा।

रिचर्ड्स ने न्यूज24 से कहा था, "जब मैंने सहवाग को बल्लेबाजी करते देखा तो मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मुझे वह शाहिद अफरीदी और एडम गिलक्रिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक लगे। टेस्ट क्रिकेट लुप्त हो रहा था लेकिन सहवाग ने इस फॉर्मेट को पुनर्जीवित कर दिया। वह खेल में जो उत्साह लाए, यही वजह है कि कि आज भी 15000 से 20000 फैंस कमजोर वेस्टइंडीज टीम को देखने के लिए आते हैं। यह सहवाग की विरासत है।" वेस्टइंडीज टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर है। भारत ने पहला मैच पारी और 140 रन से जीता। भारत ने दूसरे मैच में भी दबदबा बना रखा है। सहवाग ने सोशल मीडिया पर रिचर्ड्स का शुक्रिया अदा किया।

पूर्व ओपनर का मानना ​​है कि जब तक बल्लेबाज आक्रामक खेल जारी रखेंगे, तब तक टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं होगा। उन्होंने मंगलवार को 'एक्स' पर लिखा, ''शुक्रिया, सर विवियन रिचर्ड्स। आपने गेंदबाजों को बल्लेबाजों से डराया है। मैंने बस इस परंपरा को अगली पीढ़ी के लिए जीवित रखा। जब तक टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी में मजा आता रहेगा, यह कभी खत्म नहीं होगा।'' सहवाग की पोस्ट पर क्रिकेट फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''अनेक लोगों ने साल 2000 के बाद के सहवाग में रिचर्ड्स को देखा। अब कई लोग यशस्वी जायसवाल को भी उसी रूप में देख रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में। अटैक ही बेस्ट डिफेंस है।"

