अफरीदी और गिलक्रिस्ट से खतरनाक...वीरेंद्र सहवाग ने विव रिचर्ड्स के दमदार दावे पर किया रिएक्ट

विव रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का श्रेय वीरेंद्र सहवाग को दिया है। रिचर्ड्स के दमदार दावे पर अब सहवाग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज का शुक्रिया अदा किया।

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स ने हाल ही में एक दमदार दावा किया। रिचर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने का श्रेय भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को दिया है। रिचर्ड्स की तरह सहवाग भी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिचर्ड्स का मानना है कि सहवाग पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते थे। सहवाग ने अब रिचर्ड्स के दमदार दावे पर रिएक्ट किया है। बता दें कि सहवाह ने अपने करियर में 104 टेस्ट मैच खेले और 8586 रन बनाए। उनका इस दौरान 49.34 का औसत और 82.23 का स्ट्राइक रेट रहा।

रिचर्ड्स ने न्यूज24 से कहा था, "जब मैंने सहवाग को बल्लेबाजी करते देखा तो मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मुझे वह शाहिद अफरीदी और एडम गिलक्रिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक लगे। टेस्ट क्रिकेट लुप्त हो रहा था लेकिन सहवाग ने इस फॉर्मेट को पुनर्जीवित कर दिया। वह खेल में जो उत्साह लाए, यही वजह है कि कि आज भी 15000 से 20000 फैंस कमजोर वेस्टइंडीज टीम को देखने के लिए आते हैं। यह सहवाग की विरासत है।" वेस्टइंडीज टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर है। भारत ने पहला मैच पारी और 140 रन से जीता। भारत ने दूसरे मैच में भी दबदबा बना रखा है। सहवाग ने सोशल मीडिया पर रिचर्ड्स का शुक्रिया अदा किया।