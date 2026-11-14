भारत के चैंपियन बनने पर गदगद हुए वीरेंद्र सहवाग, बेटे आर्यवीर की नहीं मनल-मोहित की तारीफ की

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के चैंपियन बनने पर फाइनल में दमदार पारी खेलने वाले मनल चैहान और मोहित उलवा की तारीफ की। उन्होंने अपने बेटे आर्यवीर की पारी का ज्यादा जिक्र नहीं किया।

भारत ने बेहद रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन पाकिस्तान को अंतिम गेंद पर एक विकेट से हराकर नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। इस जीत के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने बेटे आर्यवीर सहवाग का भी जिक्र किया है, जिन्होंने फाइनल में चोट लगने के बावजूद दमदार अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान के 338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम कप्तान रायचंदानी और आर्यवीर के बीच पहले विकेट की 95 रन की साझेदारी से एक विकेट पर 146 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। हालांकि इसके बाद 42वें ओवर तक पाकिस्तान ने भारत का स्कोर आठ विकेट पर 252 रन कर दिया। मोहित ने इसके बाद मनल के साथ मिलकर भारत को वापसी दिलाई और अहमद हुसैन की मैच की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर भारत को नौ विकेट पर 339 रन तक पहुंचाकर जीत दिला दी। मनल ने 32 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के मारे जबकि मोहित ने 26 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और तीन छक्के जड़े।

वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट वीरेद्र सहवाग ने भारत के चैंपियन बनने पर लिखा, ''शानदार मैच, शानदार फिनिश। अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 338 रनों को चेज करते हुए पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। लक्ष्य ने 80 रन बनाए, आर्यवीर ने 58 रन बनाए, और फिर जब चमत्कार की जरूरत थी तब मनल चौहान और मोहित उलवा ने शानदार खेला। यह जीत अविश्वसनीय थी। इन युवा चैंपियंस पर हमें गर्व है। सहवाग ने अपने बेटे का जिक्र किया है लेकिन मनल चौहान और मोहित की पारियों की उन्होंने जमकर तारीफ की है।

उस्मान खान ने जड़ा शतक पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज उस्मान खान (107) के शतक और अब्दुल कादिर (80) के साथ उनकी 18 ओवर में 135 रन की साझेदारी की बदौलत नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 गेंद में 60 रन की पारी खेली। भारत की ओर से तेज गेंदबाज काव्य पटेल ने 68 रन पर चार जबकि सी वेंकट ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके।

रायचंदानी और आर्यवीर ने दिलाई दमदार शुरुआत लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को कप्तान रायचंदानी और आर्यवीर ने पहले विकेट के लिए 17.4 ओवर में 95 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। आर्यवीर ने हाथ में गेंद लगने के बावजूद बल्लेबाजी जारी रखी और रिजवानुल्लाह (53 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर एक रन के साथ 51 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। आर्यवीर हालांकि निकाब शफीक (57 रन पर दो विकेट) की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उस्मान खान को कैच दे बैठे। उन्होंने 61 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके मारे।

लक्ष्य ने बनाए 80 रन रायचंदानी ने इसके बाद वीके विनीत (24) के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। कप्तान ने हसनैन अब्बास डार की गेंद पर एक रन के साथ 72 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। रिजवानुल्लाह ने विनीत को उस्मान के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा और फिर अर्जुन राजपूत (16) को भी विकेटकीपर हमजा जहूर के हाथों कैच कराया। डार ने यशबर्धन चौहान (09) की पारी का अंत किया जबकि रायचंदानी और अन्वय द्रविड़ (19) के विकेट लगातार गेंदों पर गंवाने से भारत संकट में घिर गया। रायचंदानी ने 101 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके मारे।