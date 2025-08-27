Virender Sehwag claims T20 Asia Cup 2025 is the Perfect Stage for Team India s T20 World Cup 2026 Trials T20 वर्ल्ड कप 2026 का 'ट्रायल' है एशिया कप 2025, वीरेंद्र सहवाग ने बताया टीम इंडिया का मास्टरप्लान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virender Sehwag claims T20 Asia Cup 2025 is the Perfect Stage for Team India s T20 World Cup 2026 Trials

T20 वर्ल्ड कप 2026 का 'ट्रायल' है एशिया कप 2025, वीरेंद्र सहवाग ने बताया टीम इंडिया का मास्टरप्लान

टी20 एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में अगले महीने शुरू हो रही है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की संभावनाओं पर अत्यधिक विश्वास जताया और कहा कि टी20 विश्व कप के लिए ये अच्छा ट्रायल है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 06:10 AM
share Share
Follow Us on
T20 वर्ल्ड कप 2026 का 'ट्रायल' है एशिया कप 2025, वीरेंद्र सहवाग ने बताया टीम इंडिया का मास्टरप्लान

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टी20 एशिया कप 2025 को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ट्रायल्स के लिए परफेक्ट स्टेज बताया है। एशिया कप के जरिए ही एक तस्वीर साफ होगी कि कौन-कौन भारतीय टीम का हिस्सा होगा, जब टीम अपनी सरजमीं पर श्रीलंका की सह-मेजबानी में अगले साल टी20 विश्व कप खेलेगी। भारतीय टीम को टी20 एशिया कप 2025 की दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि भारत जैसी मजबूत टीम एशिया में इस समय कोई दूसरी नहीं है। सहवाग का मानना ​​है कि भारत की जीत की यह लय इस टूर्नामेंट में भी जारी रहेगी।

वीरेंद्र सहवाग ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा, "हम मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। हमने अभी-अभी टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप में भी सर्वश्रेष्ठ टीम हैं और उम्मीद है कि हम इसे भी जीतेंगे।" सहवाग ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर भी भरोसा जताया है, जो अच्छी तरह से अब तक कप्तानी करते आए हैं और अपने आतिशी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सहवाग के अनुसार, अनुभव और नई ऊर्जा का यह संतुलन भारत के लिए इस टूर्नामेंट में काफी लाभदायक होगा। 9 सितंबर से इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है।

ये भी पढ़ें:DPL: वेस्ट दिल्ली के लगातार तीसरे मैच में बारिश बनी विलेन, फिर भी मिली अच्छी खबर

उन्होंने कहा, "सूर्यकुमार यादव आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और वह टी20 प्रारूप में एक शीर्ष खिलाड़ी हैं। उसकी कप्तानी में, हम पहले ही कई टी20 मैच जीत चुके हैं और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।" सहवाग ने एशिया कप को टी20 विश्व कप का ट्रायल बताया है। पूर्व विस्फोटक ओपनर ने कहा, "यह एशिया कप 2026 टी20 विश्व कप की बेहतरीन तैयारी का जरिया बन सकता है। यह नए खिलाड़ियों को परखने और एक मजबूत टीम बनाने का मौका है। भारत की क्षमता को परखने के लिए इससे बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता।"