T20 वर्ल्ड कप 2026 का 'ट्रायल' है एशिया कप 2025, वीरेंद्र सहवाग ने बताया टीम इंडिया का मास्टरप्लान

टी20 एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में अगले महीने शुरू हो रही है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की संभावनाओं पर अत्यधिक विश्वास जताया और कहा कि टी20 विश्व कप के लिए ये अच्छा ट्रायल है।

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टी20 एशिया कप 2025 को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ट्रायल्स के लिए परफेक्ट स्टेज बताया है। एशिया कप के जरिए ही एक तस्वीर साफ होगी कि कौन-कौन भारतीय टीम का हिस्सा होगा, जब टीम अपनी सरजमीं पर श्रीलंका की सह-मेजबानी में अगले साल टी20 विश्व कप खेलेगी। भारतीय टीम को टी20 एशिया कप 2025 की दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि भारत जैसी मजबूत टीम एशिया में इस समय कोई दूसरी नहीं है। सहवाग का मानना ​​है कि भारत की जीत की यह लय इस टूर्नामेंट में भी जारी रहेगी।

वीरेंद्र सहवाग ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा, "हम मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। हमने अभी-अभी टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और मुझे यकीन है कि हम एशिया कप में भी सर्वश्रेष्ठ टीम हैं और उम्मीद है कि हम इसे भी जीतेंगे।" सहवाग ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर भी भरोसा जताया है, जो अच्छी तरह से अब तक कप्तानी करते आए हैं और अपने आतिशी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सहवाग के अनुसार, अनुभव और नई ऊर्जा का यह संतुलन भारत के लिए इस टूर्नामेंट में काफी लाभदायक होगा। 9 सितंबर से इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है।