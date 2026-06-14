वैभव सूर्यवंशी नहीं, बल्कि ये ओपनर है तीनों फॉर्मेट में खेलने के काबिल; सहवाग ने खुलकर लिया नाम
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जो आगे चलकर तीनों फॉर्मेट में ओपनर की भूमिका ले सकता है। यह बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स का है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नहीं है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर का समर्थन किया है और दावा किया है कि वह उसे तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए। ये वैभव सूर्यवंशी नहीं, बल्कि उनके सीनियर यशस्वी जायसवाल हैं। जायसवाल इस समय सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर हैं, जबकि वनडे टीम के साथ काफी समय से हैं, लेकिन बहुत कम मौके उन्हें मिले हैं। इस समय हर कोई वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहा है, लेकिन सहवाग ने ओपनर के तौर पर यशस्वी को रोहित शर्मा का सही उत्तराधिकारी बताया है।
यशस्वी के साथ इस समय समस्या यह है कि वे टेस्ट में केएल राहुल के साथ ओपन करते हैं, लेकिन वनडे में ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा हैं, जबकि टी20 में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी फेमस है। इस तरह यशस्वी को बैकअप ओपनर के रूप में ही देखा गया है। वे 23 टी20 इंटरनेशनल और चार वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन उसी स्थिति में जब वनडे में रोहित या गिल नहीं थे या फिर टी20 में सैमसन या अभिषेक नहीं थे। अब तक खेले चार वनडे मैचों में 171 रन जायसवाल ने बनाए हैं, जिनमें 116 रन की पारी भी शामिल है।
सहवाग ने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच के दौरान क्रिकबज पर कहा, "अभी कोई जगह नहीं है। शुभमन गिल (ODI में) कप्तान हैं। रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जैसे ही रोहित शर्मा रिटायर होंगे, आप जायसवाल को व्हाइट-बॉल और वनडे क्रिकेट में भी खेलते हुए देखेंगे। हालांकि, रुतुराज गायकवाड़ उनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तीन ओपनर लेते हैं, तो आप उनमें जायसवाल को जरूर देखेंगे।"
सहवाग ने आगे कहा, "देखिए, वह ODI टीम में सिर्फ इसलिए आया, क्योंकि गिल या शर्मा जैसा कोई उपलब्ध नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे मौका मिला और फिर उसने परफॉर्म नहीं किया। जब उसे मौका मिला तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि अच्छा परफॉर्म न करने के बाद उसे ड्रॉप कर दिया गया। वह टीम में इसलिए था, क्योंकि कोई एक नहीं खेल रहा था।"
ईशान किशन भी हैं दावेदार
पूर्व ओपनर को यह भी लगता है कि ईशान किशन भी ओपनर के दावेदार हैं। उन्होंने समझाया, "ईशान किशन भी वनडे क्रिकेट का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने ODI में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। इसलिए वह भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उम्मीद के मुताबिक हैं, लेकिन मैं जायसवाल को वनडे क्रिकेट और T20I में जरूर देखना चाहूंगा - मेरा मतलब है तीनों फॉर्मेट में। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं।"
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