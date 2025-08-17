Virat Kohli's world record in danger Most runs in successful T20I chase Glenn Maxwell comes closer to Chasemaster विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा! ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे 'चेजमास्टर' के इतना करीब, Cricket Hindi News - Hindustan
Virat Kohli's world record in danger Most runs in successful T20I chase Glenn Maxwell comes closer to Chasemaster

विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा! ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे 'चेजमास्टर' के इतना करीब

T20I में सफल रनचेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल 1231 रनों के साथ 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को पछाड़ा है। कोहली के नाम यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 09:48 AM
विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मंडराया खतरा! ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे 'चेजमास्टर' के इतना करीब

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I में अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई। 173 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मैक्सवेल ने 36 गेंदों पर 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 62 रनों की नाबाद पारी खेली। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 10 रनों की दरकार थी, ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपनी टीम को यह रोमांचक मैच जीताया। इस जीत के साथ T20I में सफल रनचेज में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने के मामले में मैक्सवेल को फायदा हुआ है।

T20I में सफल रनचेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल 1231 रनों के साथ 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को पछाड़ा है।

वहीं बात T20I में सफल रनचेज में सबसे ज्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की करें तो, रिटायरमेंट के बाद भी यह रिकॉर्ड अभी भी चेजमास्टर विराट कोहली के ही नाम है। कोहली ने अपने T20I करियर में 4188 रन बनाए, जिसमें 1651 रन उन्होंने सफल रनचेज में बनाए।

T20I में सफल रनचेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1651 रन - विराट कोहली (135.43 SR)

1403 रन - बाबर आजम (130.26 SR)

1326 रन - डेविड वार्नर (150.16 SR)

1273 रन - मोहम्मद रिजवान (128.58 SR)

1252 रन - रोहित शर्मा (131.92 SR)

1231 रन - ग्लेन मैक्सवेल (160.28 SR)

1213 रन - जोस बटलर (151.24 SR)

विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बीच मात्र 420 रनों का ही अंतर बचा है। 36 साल के मैक्सवेल की नजरें अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर भी है। ऐसे में उनके पास विराट कोहली का यह रिकॉर्ड तोड़ने का पर्याप्त समय है।

इस लिस्ट में बाबर आजम 1403 रनों के साथ दूसरे पायदान पर है, मगर अब उनकी जगह पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं बनती हुई दिख रही है।

