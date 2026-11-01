न्यूजीलैंड में विराट कोहली से 'भिड़ने' के लिए बेकरार RCB का साथी, कहा- वह अपने देश में सुपरस्टार हैं
जैकब डफी न्यूजीलैंड में विराट कोहली से 'भिड़ने' के लिए बेकरार हैं। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में उनके साथी हैं। जफी ने कहा कि कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के बाद उनके खिलाफ खेलना शानदार होगा।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आसीबी) में विराट कोहली के साथ बिताए समय के दौरान उनकी विनम्रता और खेल के प्रति लगन से काफी प्रभावित हैं और उन्होंने कहा कि स्टार खिलाड़ी होने के बावजूद वह बेहद सरल व्यक्ति हैं और आगामी वनडे श्रृंखला में उनका सामना करना शानदार होगा। आईपीएल में डफी और कोहली एक ही टीम आरसीबी के लिए खेलते हैं और इन दोनों ने इस साल उसे लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
'विराट कोहली अपने देश में सुपरस्टार हैं'
क्रिकइन्फो के अनुसार डफी ने कऔरहा, ''मुझे कल उनसे मिलने का मौका मिला। वह जिम में थे, इसलिए उनसे वहां अचानक मिलना अच्छा लगा। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत शानदार था।'' डफी ने कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने देश में सुपरस्टार होने के बावजूद विदेशी खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, ''वह अपने देश में सुपरस्टार हैं और इसे देखते हुए उनका इतना विनम्र होना और आरसीबी में हम सभी विदेशी खिलाड़ियों का स्वागत करना बहुत अच्छा था। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। अब जबकि मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुका हूं तो उनके खिलाफ खेलना शानदार होगा।''
‘वह पहले बल्लेबाज और मैं पहला गेंदबाज’
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज चार नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होगी। आरसीबी की तरफ से नेट सत्र के दौरान डफी ने अक्सर कोहली को गेंदबाजी की। वह उनके जोश और जज्बे से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, ''काम के प्रति उनकी लगन अद्भुत है। मैंने नेट में उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है क्योंकि वह हमेशा नेट पर अभ्यास करने वाले पहले बल्लेबाज होते थे और मैं पहला गेंदबाज। हमने नेट में एक-दूसरे के सामने काफी समय बिताया है, जो काफी अच्छा है। वह भी मेरे खेल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए उन्होंने बेहतर तैयारी की होगी।''
जैकब डफी ने चौथे टी20 में की घातक गेंदबाजी
भारत के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जमकर रन लुटाने के बाद डफी ने चौथे मैच में चार विकेट लेकर शानदार वापसी की। डफी की घातक गेंदबाजी और ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने चौथे मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 87 रन से करारी शिकस्त दी। फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों में 65 रन बनाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 41 गेंदों में 115 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 259 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इसके जवाब में भारतीय टीम अतिरिक्त उछाल वाली पिच पर नौ विकेट पर 172 रन ही बना सकी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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