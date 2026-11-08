विराट कोहली का लाइव मैच में मूड हुआ खराब, ये चीज फेंक रहे थे बच्चे; वीडियो वायरल
विराट कोहली जब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में बाउंड्री के नजदीक फील्डिंग कर रहे थे तो बच्चों ने प्लास्टिक का बैट फेंका। कोहली का यह देखकर मूड खराब हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे शनिवार को वेलिंगटन के मैदान पर खेला गया। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का लाइव मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें बच्चों की हरकत से उनका मूड खराब हो गया। दरअसल, कोहली जब बाउंड्री के नजदीक फील्डिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेकरार थे। एक फैन ने मैदान पर प्लास्टिक का एक छोटा बैट फेंका। कोहली फैन के बर्ताव से नाखुश दिखे। उन्होंने बैट उठाया और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। 38 वर्षीय कोहली ने बैट उठाते समय दर्शकों को ऐसे बर्ताव नहीं करने का इशारा किया।
कोहली का वेलिंगटन वनडे में बल्ला नहीं चला
कोहली ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन वेलिंगटन में बल्ला नहीं चला। वह दूसरे वनडे में 7 गेंदों का सामना करने के बाद सात रन ही बना से। वेलिंगटन वनडे बारिश से प्रभावित रहा। भारत ने वर्षाबाधित मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हराया। जीत के लिए 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में सात विकेट 113 रन पर गंवा दिए थे, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। भारत तब डीएलए, मैथड के हिसाब से न्यूजीलैंड से आगे थे। बारिश और मौसम को देखते हुए मैच प्रति टीम 47 ओवर का कर दिया गया था।
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भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेटा था। आकिब नबी ने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिए जबकि अंशुल कम्बोज ने आठ ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाए। गुरनूर बराड़ ने 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल करके मेजबान मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। बराड़ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। कप्तान शुभमन गिल को जैकब डफी ने दूसरे ओवर में गोल्ड डक किया। डफी ने चौथे ओवर में विराट कोहली को पवेलियन भेजा। रोहित शर्मा ने 28 गेंद में 23 रन बनाए । श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया। केएल राहुल 38 गेंद में नाबाद 26 रन जुटाए। भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में होगा।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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