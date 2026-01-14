Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohlis consistency in ICC ODI rankings and ability to compete with players from every generation make him great
साल बदला, खिलाड़ी बदले, लेकिन नहीं बदला तो कोहली का रुतबा; इन प्लेयर्स के बीच रहे नंबर 1

साल बदला, खिलाड़ी बदले, लेकिन नहीं बदला तो कोहली का रुतबा; इन प्लेयर्स के बीच रहे नंबर 1

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'किंग' क्यों कहा जाता है। साल 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कोहली एक बार फिर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। 

Jan 14, 2026 06:52 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'किंग' क्यों कहा जाता है। साल 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कोहली एक बार फिर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि समय के साथ क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े बदलाव आए और कई महान खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन कोहली की रनों की भूख और शीर्ष पर पहुंचने की ज़िद बिल्कुल नहीं बदली। पिछले एक दशक से अधिक समय में उन्होंने बार-बार साबित किया है कि वह न केवल आधुनिक युग के महानतम बल्लेबाज हैं, बल्कि खेल के इतिहास के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोहली की बादशाहत का सफर साल 2013 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने एबी डीविलियर्स, हाशिम अमला, कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान जैसे क्रिकेट के दिग्गजों की मौजूदगी में पहली बार नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। इसके बाद 2017 में जब डेविड वॉर्नर, क्विंटन डी कॉक, जो रूट और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाजों का बोलबाला था, तब भी कोहली ही शीर्ष पर काबिज थे। साल 2019 में वनडे क्रिकेट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्होंने रोहित शर्मा, रॉस टेलर और फाफ डु प्लेसिस को पीछे छोड़ते हुए अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, जो उनकी तकनीकी श्रेष्ठता और मानसिक मजबूती का प्रमाण है।

क्रिकेट की दुनिया में जैसे-जैसे खिलाड़ी बदलते गए, कोहली की प्रतिस्पर्धा भी बदलती रही। साल 2021 में उन्होंने बाबर आजम, एरोन फिंच और जॉनी बेयरस्टो के दौर में भी अपनी बादशाहत कायम रखी। अब साल 2026 में, जब दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शुभमन गिल, डेरिल मिचेल, इब्राहिम जादरान और श्रेयस अय्यर जैसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, कोहली ने एक बार फिर इन सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज पहन लिया है। यह दर्शाता है कि पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन कोहली बार-बार नंबर 1 स्थान पर कब्जा जमाते रहे।

कोहली की यह सफलता केवल रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके आंकड़े भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैचों में 28000 अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार किया है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। वे वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को दूसरे वनडे मैच में एक रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विराट के नाम वनडे क्रिकेट में ऐसे कई कीर्तिमान हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से बार-बार नंबर 1 स्थान को पुनर्प्राप्त किया है, वह उन्हें क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाता है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |