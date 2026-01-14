साल बदला, खिलाड़ी बदले, लेकिन नहीं बदला तो कोहली का रुतबा; इन प्लेयर्स के बीच रहे नंबर 1
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'किंग' क्यों कहा जाता है। साल 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कोहली एक बार फिर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि समय के साथ क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े बदलाव आए और कई महान खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन कोहली की रनों की भूख और शीर्ष पर पहुंचने की ज़िद बिल्कुल नहीं बदली। पिछले एक दशक से अधिक समय में उन्होंने बार-बार साबित किया है कि वह न केवल आधुनिक युग के महानतम बल्लेबाज हैं, बल्कि खेल के इतिहास के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी हैं।
कोहली की बादशाहत का सफर साल 2013 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने एबी डीविलियर्स, हाशिम अमला, कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान जैसे क्रिकेट के दिग्गजों की मौजूदगी में पहली बार नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। इसके बाद 2017 में जब डेविड वॉर्नर, क्विंटन डी कॉक, जो रूट और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाजों का बोलबाला था, तब भी कोहली ही शीर्ष पर काबिज थे। साल 2019 में वनडे क्रिकेट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्होंने रोहित शर्मा, रॉस टेलर और फाफ डु प्लेसिस को पीछे छोड़ते हुए अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, जो उनकी तकनीकी श्रेष्ठता और मानसिक मजबूती का प्रमाण है।
क्रिकेट की दुनिया में जैसे-जैसे खिलाड़ी बदलते गए, कोहली की प्रतिस्पर्धा भी बदलती रही। साल 2021 में उन्होंने बाबर आजम, एरोन फिंच और जॉनी बेयरस्टो के दौर में भी अपनी बादशाहत कायम रखी। अब साल 2026 में, जब दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शुभमन गिल, डेरिल मिचेल, इब्राहिम जादरान और श्रेयस अय्यर जैसे युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, कोहली ने एक बार फिर इन सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज पहन लिया है। यह दर्शाता है कि पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन कोहली बार-बार नंबर 1 स्थान पर कब्जा जमाते रहे।
कोहली की यह सफलता केवल रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके आंकड़े भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैचों में 28000 अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार किया है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। वे वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को दूसरे वनडे मैच में एक रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विराट के नाम वनडे क्रिकेट में ऐसे कई कीर्तिमान हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से बार-बार नंबर 1 स्थान को पुनर्प्राप्त किया है, वह उन्हें क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाता है।