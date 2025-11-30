Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli's Bold Statement after historic century in IND vs SA Ranchi ODI Says I Have never been big believer of this
मैं इसपर ज्यादा यकीन नहीं करता…रांची में ऐतिहासिक शतक के बाद विराट कोहली का दनदनाता बयान

मैं इसपर ज्यादा यकीन नहीं करता…रांची में ऐतिहासिक शतक के बाद विराट कोहली का दनदनाता बयान

संक्षेप:

विराट कोहली ने रांची में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में शतकीय पारी खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जानिए, स्टार बल्लेबाज कोहली ने रांची वनडे के बाद क्या कुछ कहा?

Sun, 30 Nov 2025 11:30 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 17 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर रांची के मैदान में 349/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रनों पर ढेर हो गई। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और सात छक्के हैं। यह कोहली का 52वां वनडे शतक था। वह इंटटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। कोहली ने ऐतिहासिक शतक के बाद दनदनाता बयान दिया है।

कोहली ने रांची वनडे के बाद कहा, ''इस तरह का मैच देखना शानदार रहा। पिच शुरुआती 20-25 ओवर तक ठीक-ठाक रही, फिर धीमी होने लगी। मेरा बस बॉल को हिट करने और क्रिकेट एंजॉय करने का इरादा था। जब आपको शुरुआत मिलती है तो आपको पता होता है कि क्या करना है। एक्सपीरियंस काम आता है। फिर आप सिचुएशन को समझते हैं और पारी आगे बढ़ाते हैं।'' जब कोहली से पूछा गया कि आपकी तैयारी कैसी थी तो उन्होंने कहा, ''मैं बहुत ज्यादा तैयारी करने पर यकीन नहीं करता। मेरा सारा क्रिकेट मानसिक स्थिति का रहा है। मैं शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं। जब तक मेरा फिजिकल लेवल अच्छा है और मेंटल शार्पनेस है, तब तक आप जानते हैं कि सब ठीक है।''

स्टार बल्लेबाज कोहली रांची जल्द पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, ''मैं थोड़ा कंडीशन को समझना चाहता था। दिन की रोशनी में कुछ सेशन बैटिंग किए और फिर शाम को एक सेशन और मेरा प्रेप वर्क हो गया। मैंने मैच से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी। मैं 37 साल का हूं, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि मैं अपने दिमाग में गेम की बहुत ज्यादा कल्पना करता हूं। जब मैं गेम के बारे में सोचता हूं तो मैं खुद को उतना ही इंटेंस, उतना ही शार्प महसूस करता हूं।'' रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। कोहली ने भविष्य में भी सिर्फ एक ही फ़ॉर्मेट खेलने वाला हैं। उन्होंने कहा, ''ऐसा ही रहेगा। मैं सिर्फ एक ही फ़ॉर्मेट खेल रहा हूं।''

कोहसी से जब पूछा गया कि रांची जैसी परफॉर्मेंस कैसे देती हैं तो उन्होंने कहा, ''आप जानते हैं कि मैंने पिछले 15-16 सालों में 300 से ज़्यादा वनडे मैच और काफी क्रिकेट खेला है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप गेम के टच में हैं और जब आप प्रैक्टिस में बॉल हिट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि रिफ्लेक्स हैं और लंबे समय तक बैटिंग करने के लिए शारीरिक क्षमता है।। हां, अगर फ़ॉर्म में गिरावट आती है तो आप गेम देखते हैं और उस फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आप बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाकी सबकुछ अपने आप ठीक होना चाहिए।''

