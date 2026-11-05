विराट कोहली रिटायर होने से पहले अपने नाम करना चाहेंगे ये 5 रिकॉर्ड, बन सकते हैं पहले भारतीय
विराट कोहली की नजरें रिटायर होने से पहले 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने पर होगी। कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ अब वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं। क्या वह ऐसा कर पाएंगे?
विराट कोहली अपने करियर के अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। वह आज यानी गुरुवार, 5 नवंबर को पूरे 38 साल के हो गए हैं। टेस्ट और टी20 क्रिकेट से वह पहले ही संन्यास ले चुके हैं और अब उनके करियर का आखिरी मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, जिसे जीतकर वह 50 ओवर फॉर्मेट को भी अलविदा कह देंगे। कोहली 38 साल के जरूर हो गए हैं, मगर उनमें आज भी रनों की वह भूख देखने को मिलती है जो 20 साल की उम्र में थी। यही वजह है वह जब भी मैदान पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं, जिन्हें विराट कोहली रिटायरमेंट से पहले अपने नाम करना चाहेंगे।
- वनडे में दोहरा शतक- विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 55 सेंचुरी लगाई है। वहीं उन्होंने 5 बार 150 रन का आंकड़ा भी पार किया है। उनका वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रनों का रहा है, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। हालांकि किंग कोहली कभी अपने करियर में दोहरा शतक नहीं लगा पाए। अगर वह करियर के खत्म होते-होते इस मुकाम को भी हासिल करते हैं तो उनके करियर पर चार-चांद लग जाएंगे।
- वनडे में 60 पार का औसत- विराट कोहली के वनडे करियर की बात करें तो अभी तक खेले 318 मैचों में उन्होंने 58.84 की लाजवाब औसत के साथ 15183 रन बनाए हैं। अभी तक वनडे क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने 100 से अधिक मैच खेले हो और उसका औसत विराट कोहली से अधिक हो। कोहली की नजरें अब रिटायरमेंट से पहले अपने औसत को 60 पार ले जाने पर होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
- वनडे में 18000 रन- किंग कोहली वनडे क्रिकेट में 18000 रन के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं है, मगर समस्या यह है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोहली वर्ल्ड कप 2027 के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ऐसे में एक साल में 3000 वनडे रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 18426 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
- दो वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला भारतीय- भारत ने अभी तक 2 वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीते हैं। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार यह खिताब उठाया था, वहीं एमएस धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया 28 साल बाद दूसरी बार चैंपियन बनी थी। ऐसे में आज तक किसी भारतीय ने 2 वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। विराट कोहली मौजूदा भारतीय वनडे टीम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 2011 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। कोहली के पास 2 वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है।
- 100 इंटरनेशनल शतक- विराट कोहली की नजरें इंटनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक पूरा कर ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। किंग कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 86 शतक दर्ज है। वह 100 शतकों के रिकॉर्ड से 14 कदम दूर हैं। रिटायर होने से पहले कोहली यह उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें