वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब लगातार 2 IPL खिताब; ये है किंग कोहली का पूरा 'साम्राज्य'
विराट कोहली के पास बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी दर्जनों ट्रॉफी हैं। उन्होंने लगभग हर बड़ी ट्रॉफी को जीता है। आईपीएल की अब दो ट्रॉफी उन्होंने आरसीबी के साथ जीती हैं। 17 साल के बाद पहली ट्रॉफी उन्होंने जीती थी।
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के कैबिनेट में लगभग हर एक बड़ी ट्रॉफी है। घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल, एशिया कप से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट की भी कई ट्रॉफी अब विराट कोहली जीत चुके हैं। पिछले साल ही विराट कोहली का आईपीएल जीतने का सपना पूरा हो गया था और अब उस सपने में चार चांद भी लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने के बाद लग गए। 2024 में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर व्हाइट बॉल क्रिकेट की आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने का करिश्मा भी कर दिखाया था। आप जान लीजिए कि विराट कोहली के पास कौन-कौन सी ट्रॉफी हैं।
विराट कोहली ने कुछ ट्रॉफी तो बतौर कप्तान भी घरेलू क्रिकेट और यूथ क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में जीती हैं, जबकि ज्यादातर ट्रॉफी उन्होंने टीम में शामिल होते हुए उठाई हैं। विराट कोहली शायद उनके भाग्यशाली कप्तान नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय दुनिया में कोई नहीं है। उनके पास एक से एक बड़ी ट्रॉफी है, जिसे उन्होंने अलग-अलग टीमों के साथ जीता है।
विराट के ट्रॉफी कैबिनेट की बात 2005-06 से ही हो जाती है, जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी उन्होंने सबसे पहले जीती थी। इसके बाद अंडर 19 क्रिकेट में तीन ट्राई सीरीज जीतीं। इनमें एक ट्रॉफी बतौर कप्तान भी उन्होंने 2008 में साउथ अफ्रीका में जीती। उसी साल उन्होंने अंडर 19 विश्व कप बतौर कप्तान देश को दिलाया था। 2008 में ही एनकेपी सालवे ट्रॉफी भी उन्होंने जीती थी।
2009 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रॉफी जीतने की शुरुआत की। कॉम्पैक कप से लेकर एशिया कप, वनडे विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप टी20 समेत कई खिताब जीते। हालांकि, उनका एक सपना आईपीएल जीतने का था, जो 2025 में आकर पूरा हुआ और 2026 में फिर से उन्होंने इस ट्रॉफी को जीता। कौन-कौन सी ट्रॉफी उन्होंने जीती हैं? उनके बारे में आप नीचे जान लीजिए।
विराट कोहली के ट्रॉफी जीतने की लिस्ट
विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2005-06
U19 इनविटेशनल 2nd ट्राई सीरीज 2007
U19 ट्राई सीरीज श्रीलंका 2007
U19 ट्राई सीरीज साउथ अफ्रीका 2008 (बतौर कप्तान)
U19 वनडे वर्ल्ड कप 2008 (बतौर कप्तान)
NKP सालवे चैलेंजर ट्रॉफी 2008
कॉम्पैक कप 2009
एशिया कप 2010
देवधर ट्रॉफी 2010 (बतौर कप्तान)
ईरानी कप 2010
वनडे वर्ल्ड कप 2011
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013
ट्राई नेशन सीरीज वेस्टइंडीज 2013
एशिया कप टी20 2016
एशिया कप 2023
टी20 वर्ल्ड कप 2024
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025
आईपीएल 2025
आईपीएल 2026
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट