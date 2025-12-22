Cricket Logo
विराट कोहली को प्रैक्टिस करवाने का क्रिकेटर को मिला इनाम, पूर्व कप्तान ने IPhone पर किया साइन

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत से पहले अलीबाग में अभ्यास सत्र के दौरान एक युवा नेट गेंदबाज को स्पेशल गिफ्ट दिया। कोहली ने उसके आईफोन पर आटोग्राफ देने के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।

Dec 22, 2025 04:05 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज के दौरान विराट कोहली के बल्ले से खूब रन बरसे। उन्होंने लगातार मैचों में शतकीय पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस साल न केवल भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल कीं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के बाद अपने परिवार से मिलने लंदन लौट गए थे लेकिन एक बार फिर वह भारत लौट आए हैं और विजय हजारे के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक युवा क्रिकेटर को आटोग्राफ दे रहे हैं।

अलीबाग में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान कोहली ने एक नेट गेंदबाज को खास तोहफा दिया, जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद, विराट कोहली ने उनके साथ मौजूद झारखंड के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज ऋत्विक पाठक के iPhone पर अपना ऑटोग्राफ दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोहली वर्तमान में अपनी फिटनेस और तकनीक पर काम करने के लिए अलीबाग में अभ्यास कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने लोकल नेट गेंदबाजों की मदद ली।

भारत के टेस्ट उप कप्तान ऋषभ पंत को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि दिग्गज विराट कोहली भी आगामी राष्ट्रीय वनडे चैंपियनशिप में दो मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। पंत और कोहली के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अनुभवी इशांत शर्मा और नवदीप सैनी ने भी टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा जताई है।

यमित टीम : आयुष बडोनी (उप कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह दहिया, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत (विकेटकीपर)।

अतिरिक्त खिलाड़ी : विराट कोहली, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, हर्षित राणा, इशांत शर्मा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
