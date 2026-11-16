विराट कोहली को 10 साल बाद पछतावा होगा, मोहम्मद शमी ने बड़ी गलती की; कपिल देव का चौंकाने वाला दावा
विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट रिटायरमेंट लिया था। मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर 2026 को इस फॉर्मेट को अलविदा कहा। कपिल देव को लगता है कि दोनों खिलाड़ियों को इस फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था।
भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और धाकड़ पेसर मोहम्मद शमी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उनका मानना है कि दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर बड़ी गलती की। कोहली ने जून 2025 में इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था। उन्होंने 123 टेस्ट में 46.85 के औसत से 9230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल हैं। 38 वर्षीय कोहली टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। वहीं, 36 वर्षीय शमी ने 6 नवंबर 2026 को टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने अपने 13 साल के टेस्ट करियर में 64 मैचों में 229 विकेट लिए। वह सीमित ओवरों के फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। हालांकि, शमी को मार्च 2025 से इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है।
'अगर आपको दो और साल टेस्ट खेलने...'
कपिल से संडे मिड-डे को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि शमी ने हाल ही में टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा की है। आपके क्या विचार हैं? जवाब में पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ''उन्हें टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं होना चाहिए था। उन्हें इंतजार करना चाहिए था। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने भी बड़ी गलती की। उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट ले लिया। जहां तक शमी की बात है तो आपको बस कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपको दो और साल टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है, तो क्यों नहीं? यह मौका कभी वापस नहीं आएगा।''
'कोहली को 10 साल बाद पछतावा होगा'
हालांकि, कपिल से जब पूछा गया कि शमी को काफी समय से भारतीय टीम में नहीं चुना जा रहा था तो उन्होंने कहा, ''अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो वे आपको नहीं चुन सकते। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं तो फिर भी ऑप्शन है। भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद वापसी कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं? हां, आज मैं समझ सकता हूं कि अगर वे रिटायर होते हैं तो उनके पास खेलने के लिए बहुत सारा दूसरा क्रिकेट है जैसे टी20 लीग। मेरा मानना है कि टेस्ट क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट है, कोहली को 10 साल बाद अपने फैसले पर पछतावा होगा। उन्हें रिटायर नहीं होना चाहिए था। कोहली के पास फिटनेस है। उनकी फिटनेस किसी भी दूसरे खिलाड़ी से कहीं बेहतर है। वह फिटनेस के मामले 25 साल के क्रिकेटर को भी चैलेंज कर सकते हैं। गुस्सा होकर रिटायर होना सही नहीं है। उन्हें मोहिंदर अमरनाथ जैसा होना चाहिए। उन्हें कई बार ड्रॉप किया गया लेकिन उन्होंने वापसी की और दूसरों को गलत साबित किया।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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