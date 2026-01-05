विराट कोहली अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे या नहीं? दिल्ली के कोच ने दिया अहम अपडेट

संक्षेप: Virat Kohli Vijay Hazare Trophy: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वह घरेलू टूर्नामेंट में दो मैच खेल चुके हैं। दिल्ली के कोच ने अहम अपडेट दिया है।

दिग्ग्ज बल्लेबाज विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अब शायद ही एक्शन में नजर आएं। कोहली के मंगलवार (6 जनवरी) को अलूर में रेलवे के खिलाफ दिल्ली के छठे राउंड के मैच में खेलने की संभावना थी। हालांकि, दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने अहम अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 37 वर्षीय बल्लेबाज रेलवे के विरुद्ध नहीं खेलेगा। कोहली 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैचों में दिल्ली के लिए खेले थे। कोहली के अब सीधे न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतरने की उम्मीद है, जिसका 11 जनवरी से वडोदरा में आगाज होगा।

बता दें कि बीसीसीआई ने सभी भारतीय क्रिकेटरों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच खेलना अनिवार्य किया था। कोहली अपने दो मैच खेल चुके हैं। उन्होंने आंध्र के खिलाफ 131 जबकि गुजरात के विरुद्ध 77 रनों की पारी खेली। दिल्ली ने दोनों मैच में जीत दर्ज की। कोहली द्वारा दिल्ली के अगले तीन मैच मिस करने के बाद माना जा रहा था कि वह न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ने से पहले घरेलू टूर्नामेंट में एक और मैच खेल सकते हैं। हालांकि, दिल्ली को रेलवे के सामने दिग्गज बल्लेबाज के बिना खेलना पड़ेगा।

कोच सरनदीप ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से पुष्टि करते हुए कहा कि कोहली उपलब्ध नहीं हैं। अगर कोहली उपलब्ध होते तो मंगलवार के मैच में उनका सामना पेसर हिमांशु सांगवान से होता, जिन्होंने विराट के करियर के आखिरी रेड बॉल मैच में स्टंप्स उखाड़े थे। दिल्ली ग्रुप डी की तालिक में फिलहाल टॉप पर है। उसने पांच मैचों से चार जीते और एक गंवाया है। दिल्ली और हरियाणा के 16-16 अंक हैं। दिल्ली (+0.803) का नेट रनरेट हरियाणा (+0.460) से बेहतर है। दिल्ली छठे राउंड में जीत हासिल कर टॉप पर अपनी जगह मजबूत करने की फिराक में होगी।