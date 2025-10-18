Cricket Logo
Virat Kohli will dethrone Sachin Tendulkar Most centuries in a single format never happened in 148 year of history
विराट कोहली छीनेंगे सचिन तेंदुलकर के सिर का ताज! 148 साल के क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ

संक्षेप: विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नाम अभी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक 51 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने यह कारनामा टेस्ट में तो कोहली ने वनडे में किया है। अगर विराट वनडे में एक और शतक जड़ते हैं तो वह 148 साल के क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिसके नाम एक फॉर्मेट में 52 शतक होंगे।

Sat, 18 Oct 2025 09:36 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर क्रिकेट फील्ड पर उतरने के लिए बेताब हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद विराट कोहली 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हैं। इस मैच में किंग कोहली के निशाने पर एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो 148 साल के क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं बना पाया। जी हां, यह रिकॉर्ड है एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का। फिलहाल विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर एक दूसरे की बराबरी पर हैं। अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में एक शतक भी बनाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे।

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नाम अभी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक 51 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने यह कारनामा टेस्ट में तो कोहली ने वनडे में किया है।

सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में 51 शतक का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी थे, उन्होंने यह उपलब्धि साउथ अफ्रीका दौरे पर 2010-11 में हासिल की थी, वहीं विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ की थी।

अगर विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में एक और शतक जड़ते हैं तो वह 148 साल के क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिसके नाम एक फॉर्मेट में 52 शतक होंगे।

बता दें, विराट कोहली टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वनडे फॉर्मेट विराट कोहली का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है, यही वजह है उन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट को अलविदा नहीं कहा है। कोहली की नजरें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से धूम मचाकर 2027 वर्ल्ड कप खेलने की दावेदारी ठोकने पर होगी।

बता दें, क्रिकेट के गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट विराट कोहली और रोहित शर्मा को बढ़ती उम्र और उनके एक फॉर्मेट में एक्टिव रहने की वजह से 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देख रहे हैं। इसी वजह से रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी भी छीन ली गई है।

हालांकि ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की ही पसंसीदा जगह रही है। ऐसे में वह इस सीरीज में रनों का अंबार लगाकर हर किसी को गलत साबित करना चाहेंगे।

