विराट कोहली का 2027 विश्व कप खेलना लगभग तय, शुभमन गिल ने कर दिया स्पष्ट, कहा- अभी परसों ही उनसे...
विराट कोहली के 2027 विश्व कप में शामिल ना किए जाने की अटकलों को शुभमन गिल ने विराम लगा दिया है। पहले वनडे मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए कप्तान ने बताया कि अभी परसों ही उनसे टीम संयोजन और संरचना को लेकर बात हुई है।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैचों में मिली हार के बाद अब सारा ध्यान मंगलवार, 14 जुलाई से एडजबेस्टन में शुरू होने वाली वनडे सीरीज पर है। सीरीज के पहले मैच से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि वह हाल ही में विराट कोहली से 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में गिल ने यह भी कहा कि अगले साल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले 50 ओवर के टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों के चयन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
2025 में विराट और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही वनडे में इन दोनों के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने बीच-बीच में रन बनाए हैं, लेकिन वनडे में उनकी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, कोहली के साथ हुई बातचीत के बारे में गिल के चौंकाने वाले खुलासे से फिलहाल अफवाहों पर विराम लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि विराट कोहली इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए दावेदारों में शामिल हैं। गिल ने पहले वनडे मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि “दरअसल, परसों ही मैं उनके साथ 2027 वनडे विश्व कप के लिए हमारी योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। हमने टीम संयोजन, कौन से खिलाड़ी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, भले ही वे अभी टीम में न हों और प्रत्येक खिलाड़ी टीम संरचना में सबसे अच्छी तरह कहां फिट होगा, इस बारे में बात की।”
हाल ही में कोहली वनडे में शानदार फॉर्म में हैं और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जमकर रन बना रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे दो बार शून्य पर आउट हुए थे, हालांकि, सिडनी में खेले गए आखिरी मैच ने कोहली को फॉर्म में वापस ला दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूर्व भारतीय कप्तान ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जहां उन्होंने 600 से अधिक रन बनाए और फ्रेंचाइजी को अपना खिताब बचाने में मदद की। टूर्नामेंट के दौरान कोहली ने खुद यह स्पष्ट कर दिया था कि वह विश्व कप खेलना चाहते हैं और उनकी तैयारी आगामी टूर्नामेंट के अनुरूप चल रही है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली का गिल ने किया समर्थन
गिल ने विराट और रोहित का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों पूर्व कप्तान टीम के अहम हिस्से हैं और टीम का हर सदस्य उनसे मार्गदर्शन लेता है। कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे, जबकि रोहित शुरुआती दो वनडे मैचों में अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि, उन्होंने आखिरी मैच में अर्धशतक बनाकर इसकी भरपाई कर दी। गिल ने इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के बारे में कहा “रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले एक दशक से भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं और दोनों टीम के अभिन्न अंग बने हुए हैं। टीम में उनका अनुभव और कौशल निस्संदेह बहुत मूल्यवान है। हमने पिछले एक दशक में विभिन्न परिस्थितियों में उनके प्रदर्शन को देखा है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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