Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli will become second batsman in the world after Sachin Tendulkar to achieve this feat
सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बनेंगे विराट कोहली, चाहिए बस इतने रन

सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बनेंगे विराट कोहली, चाहिए बस इतने रन

संक्षेप:

विराट कोहली आज जब मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का। फिलहाल किंग कोहली लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

Jan 11, 2026 12:16 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज वड़ोदरा में खेले जाने वाले पहले मैच से होने जा रहा है। इस मैच में ही विराट कोहली के सामने एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का। विराट कोहली फिलहाल सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो काफी दूर हैं, मगर उनके पास इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-2 में आज जगह बनाने का सुनहरा मौका है। किंग कोहली के बल्ले से अगर आज 42 रन निकलते हैं तो वह सचिन के ठीक पीछे दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:शाहिद अफरीदी के बाद रोहित शर्मा के निशाने पर क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर अपने इंटरनेशनल करियर में अभी तक 556 मैच खेले हैं, जिसमें 52.58 की लाजवाब औसत के साथ उन्होंने 27975 रन बनाए हैं। कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक और 145 अर्धशतक भी दर्ज हैं।

विराट कोहली अगर आज 25 रन बनाते हैं तो वह 28 हजार रन का आंकड़ा छू लेंगे। सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के बाद वह ऐसा करने वाले दुनिया के मात्र तीसरे खिलाड़ी बनेंगे।

वहीं कोहली के बल्ले से 42 रन निकलते हैं तो वह कुमार संगाकारा को पछाड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। संगाकार ने अपने करियर में 28016 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:रो-को हैं धूम मचाने के लिए तैयार, जानें IND vs NZ वनडे सीरीज कैसे देखें लाइव

वहीं इस लिस्ट में टॉप पर बैठे ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 34357 रन दर्ज है। विराट कोहली को अगर मास्टर ब्लास्टर का यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो काफी मेहनत करनी होगी।

खूब गरज रहा है विराट कोहली का बल्ला

टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद विराट कोहली ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया है। उनकी नजरें अब वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर है, इसकी वजह से वह इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हिस्सा ले रहे हैं। 2025 में विराट कोहली के ODI आंकड़ों की बात करें तो, 13 मैचों में उन्होंने 65.1 की लाजवाब औसत के साथ 651 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने कुल तीन शतक जड़े। इन तीन में से दो शतक तो उन्होंने बैक टू बैक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़े। जिस तरह कोहली ने 2025 का अंत किया था, उसी अंदाज में वह 2026 की शुरुआत भी करना चाहेंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Sachin Tendulkar India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |