सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बनेंगे विराट कोहली, चाहिए बस इतने रन

संक्षेप: विराट कोहली आज जब मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का। फिलहाल किंग कोहली लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज वड़ोदरा में खेले जाने वाले पहले मैच से होने जा रहा है। इस मैच में ही विराट कोहली के सामने एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का। विराट कोहली फिलहाल सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो काफी दूर हैं, मगर उनके पास इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के साथ टॉप-2 में आज जगह बनाने का सुनहरा मौका है। किंग कोहली के बल्ले से अगर आज 42 रन निकलते हैं तो वह सचिन के ठीक पीछे दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे।

विराट कोहली टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर अपने इंटरनेशनल करियर में अभी तक 556 मैच खेले हैं, जिसमें 52.58 की लाजवाब औसत के साथ उन्होंने 27975 रन बनाए हैं। कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक और 145 अर्धशतक भी दर्ज हैं।

विराट कोहली अगर आज 25 रन बनाते हैं तो वह 28 हजार रन का आंकड़ा छू लेंगे। सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के बाद वह ऐसा करने वाले दुनिया के मात्र तीसरे खिलाड़ी बनेंगे।

वहीं कोहली के बल्ले से 42 रन निकलते हैं तो वह कुमार संगाकारा को पछाड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। संगाकार ने अपने करियर में 28016 रन बनाए थे।

वहीं इस लिस्ट में टॉप पर बैठे ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 34357 रन दर्ज है। विराट कोहली को अगर मास्टर ब्लास्टर का यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो काफी मेहनत करनी होगी।