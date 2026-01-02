विराट कोहली के निशाने पर 2026 में होंगे ये 3 बड़े रिकॉर्ड, एक तो पहले मैच में ही कर देंगे धराशायी

संक्षेप: विराट कोहली के निशाने पर 2026 में तीन बड़े रिकॉर्ड्स होंगे। एक रिकॉर्ड आईपीएल में पहले 9 हजारी बनने का तो वहीं दूसरा वनडे में 15000 रन और तीसरा इंटरनेशिल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का है।

टीम इंडिया के सुपर स्टार विराट कोहली टेस्ट और टी20 से तो रिटायर हो चुके हैं, अब वह सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं, मगर फॉर्मेट चाहे जो भी हो, मैदान पर अगर किंग कोहली उतर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनना तो तय होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए तीन ऐसे रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं जो 2026 में विराट कोहली के निशाने पर होंगे। इनमें से एक रिकॉर्ड आईपीएल का है तो वहीं दो रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के। एक रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसे कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले मैच में ही तोड़ सकते हैं। आईए बिना किसी देरी के इन रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं।

IPL के पहले 9 हजारी विराट कोहली के नाम आईपीएल के इतिहास में सबस अधिक 8661 रन बनाने का रिकॉर्ड है, वह आईपीएल के पहले 9 हजारी बनने से मात्र 339 रन दूर हैं। जिस तरह की फॉर्म में विराट कोहली है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वह आसानी से इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे। वैसे आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली भी एक सीजन में 300 रन बना ही लेता है। बता दें, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में रोहित शर्मा 7046 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में 27975 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। वहीं इस लिस्ट में ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 34357 टॉप पर हैं। सचिन तेंदुलकर को पछाड़ना तो विराट कोहली के लिए काफी मुश्किल लगता है, मगर वह इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर जरूर पहुंच सकते हैं। श्रीलंका के लीजेंड कुमार संगाकारा 28016 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। कोहली अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 42 रन बनाते हैं तो वह संगाकारा को पछाड़ लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।