होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विराट कोहली Vs साहिबजादा फरहान: 1 WC संस्करण में किसके ज्यादा शतक-अर्धशतक और रन?

Mar 01, 2026 04:36 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विराट कोहसी और साहिबजादा फरहान में से एक विश्व कप संस्करण में किससे ज्यादा रन, शतक और अर्धशतक हैं और दोनों ने किन टीमों के खिलाफ रन बनाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

विराट कोहली Vs साहिबजादा फरहान: 1 WC संस्करण में किसके ज्यादा शतक-अर्धशतक और रन?

टी-20 विश्व कप 2026 पाकिस्तान के लिए भले ही उतना शानदार ना रहा हो और उसे सुपर-8 में ही टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा हो, लेकिन उनके सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के लिए यह टूर्नामेंट जरूर किसी सपने से कम नहीं रहा है। उन्होंने विश्व कप के इस संस्करण में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

ये भी पढ़ें:साहिबजादा फरहान ने तोड़ा विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड, बने एक WC एडिशन…

साहिबजदा फरहान ने इस विश्व कप में कुल 6 मैच खेले जिसमें शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 383 रन बनाए। उन्होंने इसके साथ ही टी-20 विश्व कप के किसी भी एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने इस एडिशन में अपने बल्ले से दो शतकीय पारियां खेलीं। वे एक विश्व कप एडिशन में दो शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में दो अर्धशतकीय पारियां भी खेलीं और एक टी-20 विश्व कप एडिशन में चार 50+ स्कोर बनाने वाले विराट कोहली के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए।

ये भी पढ़ें:NZ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचे, भारत की किस्मत का आज होगा फैसला

एक T20WC टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 383 - साहिबजादा फरहान 2026 में

47 बनाम नीदरलैंड (पीछा करते हुए)

73 बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका

0 बनाम भारत (पीछा करते हुए)

100* बनाम नामीबिया

63 बनाम इंग्लैंड

100 बनाम श्रीलंका

साहिबजादा फरहान ने इस विश्व कप में अगर भारत के खिलाफ हुए मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो शानदार बल्लेबाजी की है। उनके आंकड़ों को देखने पर एक खास बात और समझ में आती है कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा रन बनाए बनिस्बत रनों का पीछा करने के। जिस तरह का शानदार प्रदर्शन साहिबजादा फरहान का टी-20 विश्व कप 2026 में रहा है ठीक ऐसा ही प्रदर्शन विराट कोहली का साल 2014 के विश्व कप में था। लेकिन तब विराट कोहली ने भारत को टी-20 विश्व कप में फाइनल में पहुंचा दिया था, लेकिन साहिबजादा फरहान अपनी टीम को सेमीफाइनल में भी प्रवेश नहीं दिला सके।

ये भी पढ़ें:साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने टी-20 विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की

विराट कोहली ने साल 2014 के विश्व कप में 6 मुकाबलों में कुल 319 रन बनाए थे जो कल से पहले लगातार 12 सालों तक एक टी-20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब उसे शनिवार 28 फरवरी को साहिबजादा फरहान ने ध्वस्त कर दिया है। विराट कोहली ने साल 2014 के विश्व कप में चार अर्धशतकीय पारियां खेली थीं, उनमें से खास बात यह है कि वे 2 पारियों में नाबाद थे। वे टी-20 विश्व कप के एक एडिशन में चार अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे।

319 - विराट कोहली 2014 टी-20 विश्व कप में

36* बनाम पाक (पीछा करते हुए)

54 बनाम वेस्टइंडीज (पीछा करते हुए)

57* बनाम बांग्लादेश (पीछा करते हुए)

23 बनाम ऑस्ट्रेलिया

72* बनाम दक्षिण अफ्रीका (पीछा करते हुए) सेमी)

77 बनाम श्रींलका (फाइनल)

इस तरह साहिबजादा फरहान और विराट कोहली के आंकड़ों को देखने पर साफ समझ आता है कि साहिबजादा फरहान शतकों के मामलों में विराट कोहली से आगे हैं। उन्होंने एक ही एडिशन में दो शतक जड़ दिए, जबकि विराट के एक भी शतक नहीं है। वहीं 50+ स्कोर के मामले में दोनों चार-चार की संख्या से साथ बराबर हैं, जबकि रन साहिबजादा फरहान ने ज्यादा बनाए हैं। हालांकि, विराट कोहली ने बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाए थे, लेकिन फरहान के रन तुलनात्मक रूप से कमजोर टीमों के सामने आए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।