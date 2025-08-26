पुजारा के रिटायरमेंट पर कोहली का सबसे हटकर रिएक्शन, 'किंग' ने इस काम के लिए अदा किया शुक्रिया
विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर इमोशनल पोस्ट शेयर की है। उन्होंने एक काम के लिए पुजारा का शुक्रिया अदा किया है। दिग्गज बल्लेबाज पुजारा ने अपने करियर में 105 टेस्ट मैच खेले।
दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। उनके रिटायरमेंट पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने उस दिन कुछ नहीं कहा। कोहली का अब देर से रिएक्शन आया है, जो सबसे हटकर है। उन्होंने पुजारा को भविष्य के लिए शुकामनाएं दीं और साथ ही एक काम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। 37 वर्षीय पुजारा ने अपने 13 साल के करियर में 103 टेस्ट मैचों में 43.60 के औसत से 7195 रन बनाए। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2023 में खेला था।
'किंग कोहली' ने मंगलवार (26 अगस्त) को इंस्ट्रग्राम स्टोरी पर टेस्ट क्रिकेट के विशेषज्ञ पुजारा के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''नंबर-4 पर मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया पुज्जी। तुम्हारा करियर शानदार रहा। बधाई और आने वाले समय के लिए शुकामनाएं। भगवान तुम्हारा भला करे।'' बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में कोहली नंबर-4 और पुजारा नंबर-3 पर बैटिंग के लिए आते थे। कोहली के आने से पहले पुजारा विपक्षी गेंदबाजों की हालत खस्ता कर देते थे। कोहली और पुजारा ने 83 टेस्ट पारियों में 43.37 की औसत से 3513 रन जोड़े, जिसमें सात शतकीय और 18 अर्धशतकीय साझेदारियां शामिल हैं। 36 वर्षीय कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने मई में सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास लिया।
पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने भी हाल ही में पुजारा के नंबर-3 पर खेलने की अहमियत बताई थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि आप चाहे इस बात से सहमत हों या असहमत लेकिन पुजारा ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए कोहली को रन बनाने में बहुत मदद की। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में अधिकतर नंबर-4 पर ही बैटिंग की। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में कुल 9230 रन बनाए, जिसमें 46.85 का औसत रहा। वह सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर्स की सूची में चौथे पायदान पर हैं। पुजाराआठवें स्थान पर हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 21301 रन भी बनाए हैं।