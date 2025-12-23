2025 में रिटायर होने वाले 10 भारतीय क्रिकेटर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा इन्होंने किया हैरान

संक्षेप: साल 2025 खत्म होने को है, टीम इंडिया के लिए यह साल मिला-झुला रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया ने साल की शुरुआत की। हालांकि साल खत्म होते-होते 10 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।

साल 2025 खत्म होने को है, टीम इंडिया के लिए यह साल मिला-झुला रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया ने साल की शुरुआत की। इसके बाद भारत ने शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ की। घर पर वेस्टइंडीज को 2-0 से रौंदने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां वनडे सीरीज में हार और टी20 में जीत मिली थी। भारत को घर पर साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज 0-2 से हारी। दो सालों में भारत को लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप होना पड़ा था। इस शानदार साल के साथ भारत को कई खिलाड़ियों के रिटायरमेंट ने हैरान किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम आपको इस साल रिटायर होने वाले 10 भारतीय के बारे में बताने जा रहे हैं-

विराट कोहली: 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20I से पहले ही रिटायर होने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान ने जून में IND vs ENG सीरीज से ठीक पहले टेस्ट से रिटायर होने के अपने अचानक फैसले से दुनिया को चौंका दिया था। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार के जादुई आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं थे।

रोहित शर्मा: कोहली की तरह, हिटमैन ने भी टेस्ट से रिटायर होकर दुनिया को चौंका दिया था, खासकर तब जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी मैच में हिस्सा लेकर अपने टेस्ट करियर को लंबा खींचने की संभावना जताई थी।

चेतेश्वर पुजारा: टेस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने भी अगस्त में खेल के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा की, लंबे समय से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में खेला था।

वरुण आरोन: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज ने जनवरी की शुरुआत में झारखंड के VHT से बाहर होने के बाद अपने करियर को खत्म करने का फैसला किया।

रिद्धिमान साहा: पश्चिम बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 2025/26 घरेलू सीजन शुरू होने से पहले सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा की।

अमित मिश्रा: पूर्व भारतीय स्पिनर ने सितंबर की शुरुआत में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, और भारत और IPL में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक के रूप में अपना करियर खत्म किया।

पीयूष चावला: एक और अनुभवी भारतीय स्पिनर जिन्होंने सभी फॉर्मेट और IPL से रिटायरमेंट की घोषणा की, जिससे उनके ILT20 में भाग लेने का रास्ता साफ हुआ।

मोहित शर्मा: पूर्व DC तेज गेंदबाज ने मिनी-ऑक्शन से ठीक पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेट और IPL को अलविदा कह दिया।

ऋषि धवन: एक आउट-ऑफ-फेवर स्टार जिन्होंने आखिरकार व्हाइट-बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया।