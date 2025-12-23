Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli to Rohit Sharma 10 Indian players who will retire in 2025 these players have surprised everyone
2025 में रिटायर होने वाले 10 भारतीय क्रिकेटर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा इन्होंने किया हैरान

2025 में रिटायर होने वाले 10 भारतीय क्रिकेटर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा इन्होंने किया हैरान

संक्षेप:

साल 2025 खत्म होने को है, टीम इंडिया के लिए यह साल मिला-झुला रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया ने साल की शुरुआत की। हालांकि साल खत्म होते-होते 10 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।

Dec 23, 2025 09:08 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 2025 खत्म होने को है, टीम इंडिया के लिए यह साल मिला-झुला रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया ने साल की शुरुआत की। इसके बाद भारत ने शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ की। घर पर वेस्टइंडीज को 2-0 से रौंदने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां वनडे सीरीज में हार और टी20 में जीत मिली थी। भारत को घर पर साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज 0-2 से हारी। दो सालों में भारत को लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप होना पड़ा था। इस शानदार साल के साथ भारत को कई खिलाड़ियों के रिटायरमेंट ने हैरान किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम आपको इस साल रिटायर होने वाले 10 भारतीय के बारे में बताने जा रहे हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कोहली-रोहित डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाएंगे चार-चांद, जानें कैसे देखें लाइव मैच?

विराट कोहली: 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20I से पहले ही रिटायर होने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान ने जून में IND vs ENG सीरीज से ठीक पहले टेस्ट से रिटायर होने के अपने अचानक फैसले से दुनिया को चौंका दिया था। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार के जादुई आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं थे।

रोहित शर्मा: कोहली की तरह, हिटमैन ने भी टेस्ट से रिटायर होकर दुनिया को चौंका दिया था, खासकर तब जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी मैच में हिस्सा लेकर अपने टेस्ट करियर को लंबा खींचने की संभावना जताई थी।

चेतेश्वर पुजारा: टेस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने भी अगस्त में खेल के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा की, लंबे समय से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में खेला था।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली के विजय हजारे मैच से पहले ड्रामा, एक दिन पहले बदला गया वेन्यू

वरुण आरोन: अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज ने जनवरी की शुरुआत में झारखंड के VHT से बाहर होने के बाद अपने करियर को खत्म करने का फैसला किया।

रिद्धिमान साहा: पश्चिम बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 2025/26 घरेलू सीजन शुरू होने से पहले सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा की।

अमित मिश्रा: पूर्व भारतीय स्पिनर ने सितंबर की शुरुआत में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, और भारत और IPL में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक के रूप में अपना करियर खत्म किया।

पीयूष चावला: एक और अनुभवी भारतीय स्पिनर जिन्होंने सभी फॉर्मेट और IPL से रिटायरमेंट की घोषणा की, जिससे उनके ILT20 में भाग लेने का रास्ता साफ हुआ।

मोहित शर्मा: पूर्व DC तेज गेंदबाज ने मिनी-ऑक्शन से ठीक पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेट और IPL को अलविदा कह दिया।

ऋषि धवन: एक आउट-ऑफ-फेवर स्टार जिन्होंने आखिरकार व्हाइट-बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया।

कृष्णाप्पा गौतम: कर्नाटक के स्टार 2025 में खेल के सभी फॉर्मेट, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू, दोनों से रिटायर होने वाले नवीनतम खिलाड़ी थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Rohit Sharma Cheteshwar Pujara
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |