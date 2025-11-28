Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli targets two of Sachin Tendulkar world records will smash them with a century
विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 शतक जड़ते ही कर देंगे धराशायी

विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 शतक जड़ते ही कर देंगे धराशायी

संक्षेप:

विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। इस बार उनकी नजरें सचिन तेंदुलकर के एक नहीं बल्कि 2-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर होंगी। ये दोनों रिकॉर्ड वह एक ही शतक के साथ तोड़ सकते हैं।

Fri, 28 Nov 2025 01:17 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 30 नवंबर से होने जा रहा है। पहला मैच रांची में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। विराट कोहली की नजरें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज सीरीज में ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक नहीं बल्कि 2-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पर होगी। इन दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को किंग कोहली मात्र एक शतक के साथ तोड़ देंगे। यह दो रिकॉर्ड है किसी भी फॉर्मेट में एक बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक का और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी का।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कोहली के लिए इस मामले में सचिन से बादशाहत छीनना मुश्किल, टूटेगा कैलिस का रिकॉर्ड

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

बात एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो फिलहाल विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने करियर में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 51 शतक टेस्ट में लगाए हैं। वहीं वनडे में ये कारनामा विराट कोहली ने किया है।

रन मशीन विराट कोहली अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में 1 भी शतक लगाते हैं तो वह क्रिकेट के इतिहास में एक फॉर्मेट में 52 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

ये भी पढ़ें:दूसरे एशेज टेस्ट के लिए AUS ने किया स्क्वॉड का ऐलान, जानें किसे बनाया कप्तान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

वहीं दूसरा रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का। सचिन तेंदुलकर समेत विराट कोहली और डेविड वॉर्नर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5-5 शतक जड़े हैं। सचिन और वॉर्नर तो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में विराट कोहली के पास उनसे आगे निकलने का शानदर मौका है। विराट कोहली अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शतक ठोकते हैं तो वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 6 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Sachin Tendulkar India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |