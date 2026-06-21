‘मैं जूतों की कम बिक्री पसंद करूंगा मगर…’, विराट कोहली का टेस्ट वापसी पर हैरतअंगेज जवाब
विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनसे अब टेस्ट वापसी पर सवाल पूछा गया तो हैरतअंगेज जवाब मिला। कोहली ने कुल 123 टेस्ट मैच खेले।
भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में वापसी का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने एक बार फिर यह क्लियर कर दिया है। हालांकि, कोहली ने इस बार जिस अंदाज में संभावनाओं को खारिज किया, वो काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने पिछले साल मई में टेस्ट से संन्यास ले लिया था। कई एक्सपर्ट का मानना था कि कोहली कुछ और साल टेस्ट में भारत का प्रतिनिधत्व कर सकते थे। उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक की बदौलत 9230 रन बनाए। वह टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से भी रिटायर हो चुके हैं। कोहली सिर्फ भारत की ओर से वनडे क्रिकेट खेलते हैं।
इस सवाल पर मिला हैरतअंगेज जवाब
कोहली ने रविवार को दिल्ली में अपने ब्रांड One8 के एक इवेंट में शिरकत की। उनके ब्रांड ने जूतों का नया कलेक्शन लॉन्च किया है। लाल रंग शूज की कीमत 9230 रुपये हैं, जो उनके टेस्ट रनों के बराबर है। जब कोहली से मजाक में पूछा गया कि क्या वह अपने जूतों की बिक्री और मुनाफा बढ़ाने लिए रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करेंगे तो सुपरस्टार क्रिकेटर ने हैरतअंगेज जवाब दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, '' मैं कम ब्रिक्री होना पसंद करूंगा। मैं इससे (टेस्ट क्रिकेट) आगे बढ़ गया हूं।'' उनका जवाब सुनते ही इवेंट में मौजूद लोग हंसने लगे।
विराट कोहली क्यों बोले- मैं ऐसा ही हूं
कोहली ने बातचीत के दौरान अपने 'कभी हार नहीं मानने' वाले रवैये पर भी बात की जिसके साथ वह हमेशा खेलते रहे हैं। अपनी बात समझाते हुए उन्होंने उदाहरण के तौर पर 2022 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेली गई अपनी यादगार मैच जीताने वाली पारी का जिक्र किया। कोहली ने कहा, ''मैं ऐसा ही हूं। मुझे ऐसी स्थितियां पसंद हैं जब लोगों को लगता है कि मैच हाथ से निकल गया है और फिर किसी तरह आप खेल को वापस अपनी तरफ मोड़ लेते हैं।''
कोहली जल्द लौटने वाले हैं मैदान पर
37 वर्षीय कोहली के जल्द मैदान पर लौटने की उम्मीद है। वह हैमस्ट्रिंग में समस्या के कारण अफगानिस्तान वनडे सीरीज में नहीं खेले थे, जिसमें बारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। कोहली को फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वह फिटनेस टेस्ट के लिए सोमवार को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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