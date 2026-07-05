'गुस्से में रिटायर नहीं होना चाहिए था', कपिल देव ने कहा- विराट कोहली अब भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं
कपिल देव ने कहा है कि विराट कोहली को गुस्से में रिटायर नहीं होना चाहिए था। उनका मानना है कि कोहली के पास अभी टेस्ट खेलने के लिए काफी समय बचा था।
भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव का मानना है कि विराट कोहली ने टेस्ट संन्यास को लेकर जल्दबाजी की। उन्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था और कुछ साल और टेस्ट क्रिकेट खेलना था। विराट कोहली के संन्यास के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय दिग्गज ने कहा कि उनके भीतर अभी भी बहुत टेस्ट क्रिकेट बाकी था। उन्होंने मैदान पर कोहली के आक्रामक व्यक्तित्व की तुलना टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी जॉन मैकेनरो से की। विराट कोहली ने पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया था। कोहली अब सिर्फ वनडे प्रारूप में टीम के लिए खेल रहे हैं।
विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के निर्णय पर काफी चर्चा हुई थी। कईयों का मानना था कि दिग्गज खिलाड़ी ने समय से पहले खेल के सबसे लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया। वह टेस्ट में 10000 हजार रन पूरा करने से सिर्फ 770 रन दूर थे। पूर्व कप्तान इस बात से निराश थे कि इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने उस समय खेल को अलविदा कहने का फैसला किया, जब वे अभी भी खेल के हाईएस्ट लेवल पर प्रदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम दिखाई दे रहे थे। कपिल देव ने स्पोर्ट्स तक से कहा, ''ये 10 हजार रन की बात नहीं है। मुझे लगा कि अगर छह महीने के लिए उन्होंने गुस्से में खुद को बहकने नहीं दिया होता और भारत के लिए खेलने का खुद को एक और मौका दिया होता, क्योंकि जब आप भारत के लिए खेलना बंद कर देते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसके बाद आप सिर्फ बात कर सकते हैं।''
उनके पास अभी और समय था
उन्होंने आगे कहा, ''जब आप अभी खेल रहे हो, तो गुस्से में ऐसी निर्णय या प्रतिक्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उनकी अपनी एक सोच रही होगी और यह सही भी है, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर बैठकर इसे देखते हैं, तो हमें लगता है कि उनके पास अभी और समय था। अगर चयनकर्ताओं ने आपको नहीं चुना, तो कोई बात नहीं। खुद को कुछ समय दो। अगर कप्तान ने आपको नहीं चुना, तो कोई बात नहीं। मेहनत करो और ज्यादा रन बनाओ, जैसा मोहिंदर अमरनाथ, अंशुमान गायकवाड़ और दूसरे खिलाड़ियों ने किया था। वे वापस गए और घरेलू क्रिकेट में रन बनाए।''
उन्होंने कहा, ''जिस तरह आप आईपीएल में प्रदर्शन कर रहे हो, या अन्य टूर्नामेंट्स में खेल रहे हो, आप वापस आ जाओगे क्योंकि उनके पास अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि उनमें यह क्षमता नहीं है। आज भी अगर आप उन्हें देखें, तो वह खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह फैसला ले लिया, और मुझे थोड़ा निराशा हुई कि उन्होंने अपने समय से पहले ही यह कदम उठा लिया।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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